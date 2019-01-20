首长：衡量国家经济情况 . 石油税暂维持5％ （古晋20日讯）针对民进党主席拿督斯里张庆信建议砂政府将石油产品销售税从5％提高至10％，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里认为，砂盟政府是有责任感的政府，而基于目前国家的经济情况，石油产品销售税维持在5％是合理的。

砂首长阿邦佐哈里（右四）在主持砂政党联盟推展礼后，欣赏正在徐徐落下的砂政党联盟标志，这也象征砂拉越政党联盟的正式推展，右起为人联党秘书长陈超耀、土保党署理主席阿旺登雅、砂副首长兼土保党署理主席道格拉斯、人民党主席詹姆斯玛欣、人联党主席沈桂贤、民进党主席张庆信、人民党青年团长史诺丹拉旺及土保党妇女组主席花蒂玛阿都拉。

（古晋20日讯）针对民进党主席拿督斯里张庆信建议砂政府将石油产品销售税从5％提高至10％，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里认为，砂盟政府是有责任感的政府，而基于目前国家的经济情况，石油产品销售税维持在5％是合理的。

广告



“无论如何，若国家的收入增加，经济情况有所改善，提高石油产品销售税有何不可？”



他表示，国际油价目前每桶维持在62美元，上星期则是介于52至54美元之间，若国家的石油收入增加，他才会考虑提高石油产品销售税。



阿邦佐哈里昨晚在砂盟推展礼后召开新闻发布会时表示，该联盟领袖也会向人民解释砂盟“9大支柱”，让人民更了解砂盟成立的宗旨及意义。



他强调，砂政府会继续在联邦内阁指导委员会中，提出砂拉越索回权益的立场，尤其是恢复砂拉越的平等地位。



他重申，砂拉越当年与马来亚及沙巴共组马来西亚，三邦是属于平等伙伴地位，目前的联邦宪法应恢复这个地位。而随着砂盟正式成立，意味着砂政府拥有更大底气，索回砂拉越应有的权益。



他指出，砂盟在推展后，会积极在基层宣扬该政治联盟的理念与斗争目标。

广告



（新闻来源：砂拉越星洲日报）



