郑丁贤·运动归政治，政治归宗教 站在国际政治的角度，反对以色列和反对犹太复国主义，可以是两回事。以色列是一个多元社会，其中有极端民族主义，支持犹太复国主义的人民和政党；但是，也有比较世俗和务实主义，支持和巴勒斯坦妥协，和阿拉伯世界友好的人民和政党。如何看待以色列，考验了人们的国际观和价值观。只是，举世一再喊出政治归政治，运动归运动的口号，然而，毕竟这只是口号。

大马政府禁止以色列残障运动员入境，ok，我了解这是国家政策。

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首相马哈迪有一套说辞。他说：“马来西亚有权利禁止以色列人入境，因为我们和他们没有邦交。”

我也同意，这是政府的权利。

“他们做了很多错事，如果我们认为他们不适合进入大马，这是我们的权利。”

唔，这个“他们”，就有点值得商榷。马哈迪的听众，是英国牛津联合会的成员，属于知识分子之中的高级知识分子。

作为典型的西方自由主义精英，他们的疑问是，以色列政府的一些政策，当然有不对的地方，特别是一些右派政治人物对巴勒斯坦的打压，并不光采。

然而，把以色列政府和以色列人民划上等号，要以色列人连带负起亏待巴勒斯坦人的责任，又是否没有问题？

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而这些残障的以色列游泳选手，他们的身分是运动员，不是政府成员。拒绝他们入境，又是否合理？

自由主义人士还会认为，残障的游泳选手，他们应该没有参与迫害巴勒斯坦人，因此，何以要他们负起责任？

国际奥林匹克理事会也发表了声明，表示大马政府的做法，已经违反了奥林匹克原则，即是政治和运动必须分离，不能牵扯在一起。

而以色列作为奥林匹克成员，奥委会必须维护其成员的权益，因此，看来不会妥协。

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世界残障游泳赛原本今年7月底在砂拉越古晋举行的，在如此情况下，古晋的主办权很可能被撤消。

大马奥理会认为，政府的决定，不只是影响世界残泳会，而是今后大马要主办任何大型运动会，特别是涉及以色列参赛，都会面对冲击。

打个比方，哪一天大马强大了，可以申办奥运会了，但是，如果不能接受以色列运动员入境，则肯定是申奥无望。

当然，大马的政策，是源于穆斯林兄弟的情谊，在于表达对巴勒斯坦人的支持。不过，这也未必就是所有穆斯林国家的立场。

譬如，中东国家卡达尔主办2022年世界杯足球赛。作为阿拉伯国家，它反对以色列的立场应该更加坚定。

然而，卡达尔保证，如果以色列踢进世界杯决赛，卡达尔就会让以色列足球队入境比赛。因为有这项承诺，卡达尔才能获得世界杯的主办权。

以色列和巴勒斯坦的对抗，是一道解不开的难题。它的复杂，在于政治和宗教捆绑在一起，矛盾延伸到所有领域，斗争也从中东扩大到世界。

马哈廸对以色列的排斥，有国际政治的因素，也有本国宗教的需要。面对国内广大穆斯林社群的压力，必须顺水推舟。

站在国际政治的角度，反对以色列和反对犹太复国主义，可以是两回事。以色列是一个多元社会，其中有极端民族主义，支持犹太复国主义的人民和政党；但是，也有比较世俗和务实主义，支持和巴勒斯坦妥协，和阿拉伯世界友好的人民和政党。

如何看待以色列，考验了人们的国际观和价值观。

只是，举世一再喊出政治归政治，运动归运动的口号，然而，毕竟这只是口号。

在真实的世界，运动服从于政治，而政治从属于宗教。不只是中东的以巴冲突，连大马政治的板块区隔，基本上也是以宗教的认同来区分。

期望有一天，政治和宗教可以分开，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒，这才会有真正的国民团结。