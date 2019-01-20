曾之乔没穿内衣上街！ 高清裸背照曝光 前女团Sweety成员曾之乔，近年来转战戏剧圈后表现亮眼，也主持过不少节目，人气水涨船高，近期还发行新书《一个人去丹麦，写一本书》畅聊心态转变及蜕变的过程，外型甜美的她身材也十分火辣性感。

（图：IG）

（台湾．台北20日讯）前女团Sweety成员曾之乔，近年来转战戏剧圈后表现亮眼，也主持过不少节目，人气水涨船高，近期还发行新书《一个人去丹麦，写一本书》畅聊心态转变及蜕变的过程，外型甜美的她身材也十分火辣性感。

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曾之乔19日分享工作侧拍照，她穿上一件米白色的上衣，衣服独特的设计，让她光滑美背几乎全露，甚至还可以看到纤细到只有A4纸宽的小蛮腰，让无数女性粉丝羡慕不已。

值得注意的是，看到曾之乔美背的同时，似乎也意味着她没有穿内衣，整件衣服从领口到腰线大敞开，她自嘲：“这衣服有穿没穿有差吗？”也透露当天拍照时一直觉得好冷。

照片曝光后，让大批网民纷纷暴动，纷纷留言“美得让人不敢呼吸”、“不要那么节省”、“求正面照”，好奇衣服正面到底长怎样。

（图：IG）