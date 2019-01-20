意大利小镇大平卖‧1间屋只要4.69令吉 意大利西西里岛小镇珊布卡（Sambuca），近来出售镇上数10间民宅，每间只要一欧元（4.69令吉）就能拥有，目前引起购屋热潮。

（图：互联网）

（西西里岛20日讯）意大利西西里岛小镇珊布卡（Sambuca），近来出售镇上数10间民宅，每间只要一欧元（4.69令吉）就能拥有，目前引起购屋热潮。

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根据有线电视新闻网《CNN》报道，珊布卡是个山顶小镇，可以看到地中海与附近海滩景色。然而，珊布卡和意大利其他地区的农村一样，许多居民纷纷迁居大城市，使得镇内人口锐减。

因此，珊布卡当地政府取消了购屋的繁杂手续，让有兴趣的买家可以立即购买，副镇长卡乔波表示，政府所扮演的并不是屋主与购屋族中间人的角色，所以“只要你想要那个房子，你就可以马上得到它。”

不过，新屋主须在3年内以超过1.5万欧元（7.04万令吉）翻修民宅，这些建物多在40至150平方公尺左右。

为免屋主买房后反悔，还须缴交5000欧元（2.34万令吉）保证金，翻修完成就能索回保证金。

外国人闻风而至，珊布卡小镇已卖出10套房屋，剩下的数十间房屋也是询问度超高，来自瑞士、法国和西班牙的买家都在不断询问细节。