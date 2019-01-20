陈日佳·2019年太空探险与新发现 其中我最觉得最值得惊叹的就是“新地平线”飞越的小行星。这个距离地球660亿千公尺外，被命名为Ultima Thule （意思是“超越已知的世界”）的小行星并非如其他已发现的小行星一样近乎球体的形状；相反的更像是两颗大小不一的球体粘在一起，类似一个雪人的形状。 天文学家对如此形状的小行星百思不解，有人认为这是两颗陨石碰撞后融化粘在一起后冷却的效果；也有人认为这是所有行星刚刚成形的必经阶段和45亿年前太阳系形成时所遗留下来的产物。

踏入新的一年，国际太空探险频频传来好消息。先是美国“新地平线”号人造外形在太阳系边缘飞越了一颗小行星和中国登陆月亮背面，再有加拿大也在同一星期内公布来自太空远处的无线电波接触。不幸的是，太空界也同时传来两则负面消息。先有美国的哈勃望远镜照相机因为美国政府停摆而不能维修，而苏联唯一的太空望远镜也同时失去功能。

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其中我最觉得最值得惊叹的就是“新地平线”飞越的小行星。这个距离地球660亿千公尺外，被命名为Ultima Thule （意思是“超越已知的世界”）的小行星并非如其他已发现的小行星一样近乎球体的形状；相反的更像是两颗大小不一的球体粘在一起，类似一个雪人的形状。 天文学家对如此形状的小行星百思不解，有人认为这是两颗陨石碰撞后融化粘在一起后冷却的效果；也有人认为这是所有行星刚刚成形的必经阶段和45亿年前太阳系形成时所遗留下来的产物。

事实上，这个任务其实并不容易。想象这两个微小的物体在浩瀚宇宙中远距离高速飞行。而由于“新地平线”的照相机所涵盖的面积有限。所以任务负责团队必须不断计算和更新路线。而这颗人造卫星与地球遥远的距离造成所有单方向通讯耗时4个半小时。因此即使计算出现极小的误差，也会因为差之毫厘，谬之千里而错失该小行星。想象我们在高速公路以110公里时速准确拍摄路边的一个路牌，你就会发现其难度。

另外，加拿大不列颠哥伦比亚大学也在《自然》发表文章探测到来自宇宙深处15亿光年以外的无线电电波。尽管有些天文学家认为这些电波是由黑洞或是中子星爆炸所产生的电波，但是也有人认为这并非宇宙中的大自然现象，足以证明有高文明的的存在。

如果是前者的话，在科学上有其意义，在未来可能发展为一专业的学科方向。可是如果是后者的话则必须要小心。想想看，这个电波源自15亿光年前的宇宙深处。换句话说这个地方在15亿年前已经拥有了这种电子技术。地球上的人类在1867年才发现无线电，无线电广播更是在二战期间才成为成熟技术。那么在15亿年后的今天，这个文明究竟是走向更高的科学技术？或是因为过度高超的科学技术走向灭亡？

而我们是否需要害怕这文明攻打地球？我倒是觉得没有必要杞人忧天。除非他们能穿越时空或是发明了比光和电波还要快的技术，否则他们必须要等到至少15亿年后才能抵达地球。

目前，以美国宇航署、日本宇航署和欧洲宇航署为首的西方国家宇航署都已经不再把探测月球放在太空探险的首要目标；相反的是更具有经济效益和科学探知的太阳系陨石。美国宇航署把登陆火星作为其中期目标，长期目标则是以火星为中转站探测太阳系远处；但是私人企业则是把开发陨石采矿视为长期目标。

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2019年仍会是国际太空探险忙碌的一年，今年适逢国际天文学联合会成立100周年和人类登陆月球50周年，世界各国都有不一样的欢庆和推广活动。

国际天文联合会在第一次世界大战后成立，原本是让世界各地天文学家可以有效交换资讯和设定条例、命名的任务。但是近几年来较注重推广天文学活动。

而人类登陆月球50周年更值得庆祝。其实在60和70年代，世界各地经济下滑和纠纷不停，美国不少民众都质疑政府投放大量资源在登陆月球和太空探险活动。事实证明当初的做法正确。它不仅带动了美国科技发展和制造就业机会，至今仍然启发着世界各地无数的孩童对天文学和太空探险的兴趣和憧憬。

2019年最值得注意的太空任务并不是太空探险，相反的是‘更高层次的娱乐’。日本天文生活体验株式会社将会将小型人造卫星发射上太空后，再以控制降落地球的方式进行‘人造流星’。这是首次出现的太空娱乐事业。该公司的创始人和总裁是一名女性，拥有东京大学天文学博士学位的岗岛礼奈，显示宇航业不再是男士独占风骚的领域。

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如果男士们想要有与众不同的求婚方式，或许“陪你去看流星雨落在这地球上”，是最特别的和最昂贵的方式之一!

我国太空宇航署和坐落在湖滨公园的天文学馆有举办一系列免费的国际天文学联合会成立100周年和人类登陆月球50周年纪念活动，有空请一同出席！