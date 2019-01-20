加入车手青训营‧舒马克之子签约法拉利 法拉利19日官方宣布，与七届F1世界冠军舒马克之子米克签约，后者进入法拉利青年车手计划，即车手青训营。

车神后继有人！

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法拉利19日官方宣布，与七届F1世界冠军舒马克之子米克签约，后者进入法拉利青年车手计划，即车手青训营。

米克的赛车生涯在2018年取得重大突破，摘得欧洲F3锦标赛年度冠军，其不俗天赋开始显现。赛车界一致认为，米克进入F1只是时间问题，并很有可能在F1获得成功。

F1车坛两大豪门，法拉利和马赛地，对于米克的争夺战早已展开。终于，米克做出决定，选择签约随其父亲一起征战11年，并在2000年-2004年五夺冠军的法拉利，今年起正式成为红色跃马大家庭的一员。

法拉利领队在官方声明中写道：“我是从他出生就知道他的人，我毫无疑问的欢迎米克进入法拉利，在情感上这意味着很多。”

“但是我们选择他，是因为他的天赋、为人、职业素质，尽管他还很年轻，但他的表现已经非常闪耀。”

米克则在官方声明中写道：“自从我出生起，法拉利在我心里就占据着重要的位置，我的家庭也是如此。所以我个人对于能够获得这个机会感到很高兴。”

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米克2019年将参加F2锦标赛，效力车队是与法拉利有着千丝万缕联系，同样来自意大利的普雷玛车队。

作为法拉利的青训营车手，米克将获得两天的F1试车机会。此外，法拉利的两支客户车队，邵伯车队和哈斯车队，也可以为米克安排F1试车机会。