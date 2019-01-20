大彩2019年第一期‧头奖落在吉隆坡 这期大彩今日继续在霹雳马会摇珠开彩，根据去年11月18日在霹雳马会举行的第5场马赛成绩，开出头、二、三奖。

大彩女郎展示2号积宝号码。

（怡保20日讯）大彩2019年第一期（1/19）彩期开彩，头奖落在吉隆坡，二奖和三分别落在柔佛与雪兰莪。

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这期大彩今日继续在霹雳马会摇珠开彩，根据去年11月18日在霹雳马会举行的第5场马赛成绩，开出头、二、三奖。

奖金高达300万令吉的头奖彩票由吉隆坡代理售出，奖金达到100万令吉的二奖彩票由柔佛代理售出，奖金为10万令吉的三奖彩票由雪兰莪州代理售出。

大彩有限公司北马区主任洪彩凤在摇珠开彩成绩出炉后，向媒体披露大彩头、二、三奖的售出地点。

今期积宝号码为2号，唯没有对中头、二、三奖票最后一个字，因此无人赢得今期大彩积宝50万令吉奖金。

下期（2/19彩期）大彩将于2月10日（星期日，农历正月初六） 开彩，积宝奖金累积至100万令吉，如果头奖彩票对中积宝号码，幸运儿将赢得总额高达400万令吉的奖金，而发一笔新年财。

洪彩凤指出，大彩所有盈余，将捐助予“育才基金”，作为教育用途。