大帅哥背后生活！张卫健陪妈妈玩波子棋·每盘皆输背后原因被赞“孝顺仔” 53岁港星张卫健早前凭住无线剧集《大帅哥》而人气再度急升，剧中的他有情有义，深受观众和网民喜爱，当中的经典金句，勾起大家的集体回忆，尽管剧集已播毕，但观众仍希望可以拍续集。

（图：微博）

（香港20日讯）53岁港星张卫健早前凭住无线剧集《大帅哥》而人气再度急升，剧中的他有情有义，深受观众和网民喜爱，当中的经典金句，勾起大家的集体回忆，尽管剧集已播毕，但观众仍希望可以拍续集。

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现实生活中的张卫健同样是一个非常重情义的人，对家人更是非常爱护，除了是圈中出名的“爱妻号”外，也非常疼惜他的母亲，也是出名的孝顺孩子。他昨日在微博上载两张照片，并留言表示：“陪我妈下棋，十局有十局都是我输的，因为她老人家的步法是乱走的，不过重点是想她多动动脑筋。这就是大帅哥背后的简单生活。”

照片中看到，他与妈妈一起玩波子棋，他的妈咪好专心地在思考，他就全神贯注望着妈妈，也好有耐性地在等对方。对此，网民纷纷大赞张卫健好乖，充份展现出铁汉柔情的一面。

据了解，张卫健只有没开工，一有时间就会陪伴妈妈，早前也上载与妈妈去买花的照片，更留言说：“今天带她到花卉巿场买花，我认为对于老人，我们的陪伴是最重要的。”足以证明他真是好疼爱妈妈。