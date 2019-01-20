英超‧临尾少一人仍逆转水晶宫‧红军顽强摘胜领跑 英超领头羊“红军”利物浦昨日在主场战剩10人下，以4比3逆转打败水晶宫，取得2连胜，暂以7分优势、60分领跑。

克洛普在利物浦获胜后，与亨德森激动庆祝，他们距离联赛冠军更近一步了。（图：法新社）

（英国‧利物浦20日综合电）英超领头羊“红军”利物浦昨日在主场战剩10人下，以4比3逆转打败水晶宫，取得2连胜，暂以7分优势、60分领跑。

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有惊无险全取3分后，利物浦再次把压力抛给了稍迟出战的曼市，后者面对哈德斯菲尔德没有丢分本钱。

要在联赛长跑中赢得冠军，除了发挥稳定，逆境时表现出顽强意志也是关键要素，此役利物浦就在半场1球落后下，通过萨拉赫梅开二度吹起反扑号角，费尔米诺还打进红军里程碑进球，让利物浦成英超时代继曼联、切尔西后，第3支在主场收获1000球的球队。

红军与水晶宫硬碰硬

而利物浦最让人不得不服的是，他们在火爆异常、铲抢无数的比赛中仍然咬紧牙关取胜，展现十足的冠军相。整场比赛，两队一共铲抢56次，其中利物浦27次、水晶宫29次。双方为了阻止对方进攻，都不惜采用犯规手段，利物浦（6次）和水晶宫（8次）加起来就有14次凶狠拼抢，这从米尔纳在比赛最后阶段铲人被红卡逐出可见一斑。

这场进球大战中，水晶宫先在第34分钟通过汤森取得领先，下半场萨拉赫分别在第46分钟和第75分钟破门，收获英超第50球，更以16球领跑射脚榜。之后费尔米诺（第75分钟）以及马内（第93分钟）完场前进球，客队也通过汤金斯（第65分钟）、梅耶尔（第95分钟）一度追赶，但最终还是1球惜败。

赛后，利物浦主帅“渣叔”克洛普自豪球队延续优秀战绩，他说：“终于，可以松口气了。比赛不好踢，水晶宫善于防守反击。比赛结果很不错，拿到60分很重要，我感到很骄傲。”

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若塔戴帽助狼噬狐

当天，“狼队”沃尔弗罕普敦主场4比3惊险气走“狐狸”莱斯特，若塔上演帽子戏法，R贝内特也收获进球，客队由格雷、考迪（乌龙球）和摩根连续破门，可仍无法挽回败局。

伯恩茅斯主场通过两大前锋威尔逊和约书亚．金进球下，以2比0打败西罕，终结多场不胜，留守第12。沃特福德则主场0比0伯恩利，分别排在第7和第16名。

保级队方面，南安普敦主场2比1险胜埃弗顿；纽卡索同样居主靠舍尔梅开二度及阿约泽佩雷斯最后时刻破门，3比0大胜卡迪夫，暂以21分逃离降级区。