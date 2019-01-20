英超‧执教梦幻开局7连胜！ 索帅成曼联第一人 有谁想过索尔斯克亚会书写他执教“红魔”曼联的开局7连胜纪录，而他这一波连胜究竟会延续到甚么时候，已成为英超的一大焦点。

在本轮率队战胜布赖顿后，索尔斯克亚成为了史上首位在执教前6轮联赛皆取胜的曼联主帅。（图：法新社）

（伦敦20日综合电）当初，有谁想过索尔斯克亚会书写他执教“红魔”曼联的开局7连胜纪录，而他这一波连胜究竟会延续到甚么时候，已成为英超的一大焦点。

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去年12月中，当曼联以1比3不敌利物浦后，穆里尼奥遭到高层解雇，名宿索尔斯克亚成为暂代主帅。由于索尔斯克亚没有执教豪门的经历，且过去在英超的执教成绩也不佳，因此人们对他也没有抱太大的期望。

如今，在一个月过去后，索帅创造其执教曼联的开局7连胜、联赛则为6连胜，大家想不到吧！

再一胜就创英超新纪录

本轮，曼联凭藉博格巴主罚点球命中和拉什福德破门，主场以2比1击败布赖顿，索帅因此成为史上第一位执教曼联前6场联赛都取胜的主帅，此外也追平两大名帅安切洛蒂与瓜迪奥拉分别在2009和2016年所创造的英超开局6连胜纪录。

接下来，索帅只要在联赛再取一胜，就能创造英超的新纪录。

由于排名第4的切尔西在本轮不敌阿申纳，因此曼联目前仅落后前四3分，距离夺得下赛季的欧冠资格已不远。

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而曼联名宿吉斯在看见曾与他并肩作战的索帅为红魔带来的改变后表示：“我相信曼联最终会跻身前四，动力是极为关键的，回想一个月之前，你甚至无法想到曼联能在如此短暂的时间扭转局面，真是不可思议。”

激活博格巴拉什福德成关键

索帅之所以能在执教曼联迄今取得全胜，是因他成功激活两名攻击手博格巴和拉什福德。

博格巴在索帅上任后出战6次，贡献5球4助攻，在本赛季各战线已打入10球，追平他在2014/15和2015/16赛季效力意甲祖云杜斯时所创造的个人单赛季进球纪录。

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此外，博格巴目前在联赛打入8球，也追平他在2015/16赛季时征战意甲的纪录，且他还有7个助攻在手，本赛季很可能达到进球数和助攻数上双的壮举。

博格巴在本轮破门后，以双手捧腹摇摆的动作庆祝，这是因他的女友刚刚怀孕，他要把这个进球献给女友和在不久后出世的孩子。

拉什福德则在自己为曼联出战的第150场比赛收获第41球，这个数据超过曼联队史同期所有球员，而他在近6轮联赛贡献5球1助攻，目前在联赛已攻入8球，创造个人职业生涯单赛季新高。