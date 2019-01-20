复仇蓝狮成伦敦之王‧枪手重燃前四希望 周六英超第23轮上演“伦敦德比”兼强强对决，伊梅利领衔的“枪手”阿申纳坐镇主场以2比0取胜“蓝狮”切尔西，不仅报回了赛季初输球耻辱，还把双方分差缩小到3分，重燃前四希望。

科斯切尔尼（右）进球后与队友们兴奋拥抱庆祝，阿申纳战胜切尔西后，只以3分之差落后前四名。（图：法新社）

（伦敦20日综合电）周六英超第23轮上演“伦敦德比”兼强强对决，伊梅利领衔的“枪手”阿申纳坐镇主场以2比0取胜“蓝狮”切尔西，不仅报回了赛季初输球耻辱，还把双方分差缩小到3分，重燃前四希望。

广告

本轮前，切尔西原本以6分优势、47分排在第4，但在败走酋长球场后，客场3连胜势头遭到终结，只剩下3分优势，随时都可能掉队；阿申纳则一扫首回合2比3惜败之耻，近11轮联赛主场取得9胜2和保持不败。

拉卡萨迪打开胜利之门

而本场成为阿申纳取胜功臣的，当属法国前锋拉卡萨迪，这位前法甲金靴在开场第14分钟近距离破门，为球队打开胜利之门，自己也收获了联赛第8球。上半场结束前，后防老将科斯切尔尼在一次进攻中禁区内头球得分，时隔350天再次进球，帮助枪手扩大优势，并在下半场牢牢守住比分至完场，带走3分。

经此战后，阿申纳取代切尔西成了本赛季“伦敦之王”，在伦敦小联赛中，取得4胜1和2负的成绩，以13分和净胜球优势压过同分的切尔西，以及12分的托登罕热刺。

被逼到墙角的切尔西，尽管还留在前四，但接下来他们已不允许在中游队身上丢分，毕竟蓝狮还要客场挑战曼市（第26轮）、利物浦（第34轮）和曼联（第36轮），唯一一个主场碰上热刺（第28轮），也没有绝对把握。

赛后，阿申纳主帅伊梅利表示胜利能让阿申纳对前四更乐观些，他说：“我们想为球迷们带来一场胜利，而这场3分可以帮助我们变得乐观。”

广告

萨里批蓝狮输在决心

蓝狮教头萨里却批评球队的糟糕发挥，认为球员们要承担输球的一部份责任。“我非常生气，非常非常生气。这场失利是因为我们的精神状态，我无法接受。之前联赛对阵热刺（输球）也是因为类似的问题。看来球员非常难被激发起来，我们输在决心上，自己和球员都要承担责任。”