羡慕曼市红军主帅权利大‧穆帅爆已拒3份邀请 前曼联主帅穆里尼奥作客《拜因体育》时透露，自己目前已收到3份邀请。

（图：法新社）

（伦敦20日综合电）前曼联主帅穆里尼奥作客《拜因体育》时透露，自己目前已收到3份邀请。

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穆帅说：“虽然一直有人对我做出邀请，但我觉得那不是我想要的工作，因此会想先让自己冷静下来，做好准备迎接一份让我感到开心且充满挑战的工作。”

在一个月前遭到曼联解雇后，穆里尼奥如今还未开始新的工作，因此他接受《拜因体育》的邀请，担任阿申纳对垒切尔西一役的解说员。

在比赛结束后，穆帅开启一贯的发牢骚模式，他感叹自己未能像曼市主帅和利物浦主帅那般，得到球队高层的支持。

他说：“当瓜迪奥拉执教曼市的首个赛季时，他并没有夺冠，到了第二个赛季，他做了一些重大的决定，他卖掉了4名边卫，同时买下了四名边卫，最重要的是他得到了球会的支持。再说说利物浦，有多少球员是在克洛普来之前就已在球队的？”

穆帅为支招曾躲进洗衣篮

此外，穆帅还透露他此前执教“蓝狮”切尔西时一个趣事，那就是遭到禁赛的他为了向球员传授战术，竟然躲进洗衣篮混入更衣室。

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2004/05赛季，切尔西在欧冠复赛首回合对垒拜仁慕尼黑，而穆帅当时是正处于两场禁赛之中，他为了球队进行赛前部署和中场训话，竟偷偷溜进更衣室躲在洗衣篮里，之后又通过躲在洗衣篮离开更衣室。

他说：“我进去时没有人看到我，可问题是怎么离开。当时，一名叫斯图尔特的切尔西球衣管理员把我放进金属制的洗衣篮里，我进去后在盖子错开一小块缺口，以便能呼吸。但当斯图尔特将洗衣篮带出更衣室时，欧足总的人一直跟随他，所以斯图尔特把盖子盖严实了，我在里面甚至无法呼吸，我感觉自己快要死了。”