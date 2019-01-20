亚洲杯‧难忘6年前1比5耻辱‧中国战泰不大意 虽然曾一度6年不胜泰国，但中国在与泰国的交手纪录中始终占优，且在双方近两次交手也成功取胜，因此受看好能在本届亚洲杯16强取胜。

（阿布扎比20日综合电）虽然曾一度6年不胜泰国，但中国在与泰国的交手纪录中始终占优，且在双方近两次交手也成功取胜，因此受看好能在本届亚洲杯16强取胜。

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中国和泰国将在本届亚洲杯16强中交手，这是两次历史上第11次展开对决。在此前10次交手，中国以7胜1平2负领先，且在近两次对垒泰国皆成功取胜，当中打入5球未丢一球。

尽管两队历史上交手次数不少，但在亚洲杯的交锋只有一次，那就是在1992年的小组赛，当时双方战成0比0。

说起中、泰国过去的对决，最让人印象深刻的是2013年6月15日的友谊赛，当时中国以1比5败阵，这场大比分失利成为该队永远的耻辱。

曾长达6年不胜泰国

一年后，中国再次于友谊赛对垒泰国，最终凭藉对手乌龙送礼及杨旭和孙可的进球，以3比0一报惨败之仇，同时终结长达6年不胜泰国的尴尬纪录。

两队近一次交手是在2018年6月2日，中国前锋武磊上演梅开二度的好戏，助中国以2比0取胜。

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中国此番在16强对垒泰国时，将遇上当年参加1比5惨案的5名泰国球员，这5名球员当时都首发，而阿迪萨克梅开二度、宋克拉辛打入一球，中国必须提防他们。

在小组赛末轮对垒韩国时，中国主帅里皮为了让射脚武磊好好养伤，因此让他轮休。而从武磊日前训练的情况来看，可发现他的肩伤还存在一定的影响，但里皮表示他已经达到出战所具备的身体状态。

除了武磊，边路快马于汉超也右腿肌肉拉伤，很可能要缺席接下来的淘汰赛，在对垒韩国时受伤的吴曦如今则还没有恢复正常训练。