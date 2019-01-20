路透社：去年内需疲弱 贸易战冲击‧“中经济增长28年最低” 中国将于周一公布2018年第四季和全年GDP数据。在内需疲弱和与美国激烈的贸易战之下，路透社报道，中国2018年经济增长率将放缓至28年来新低，这使北京面临更大压力出台支持措施遏止经济增长急减速。

（中国‧北京20日综合电）中国将于周一公布2018年第四季和全年GDP数据。在内需疲弱和与美国激烈的贸易战之下，路透社报道，中国2018年经济增长率将放缓至28年来新低，这使北京面临更大压力出台支持措施遏止经济增长急减速。

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中国经济疲弱迹象日益增多，让人担心其他对世界经济造成的风险，也影响诸如苹果公司和大汽车制造商等企业的盈收。

中国决策者承诺今年会推出更多支持方案以减低大批工作流失的风险，但拒绝此前曾推行的经济振兴手段。有关振兴手段虽然刺激了经济增长，但也债台高筑。

据路透社所做的分析师意见调查，中国去年10月至12月的经济增长率为6.4%，较第三季的6.5%进一步走缓。这是自10年前金融危机以来的最差表现。

分析家：经济转好前会更糟

据分析，2018年中国经济增长率将跌至6.6%，为1990年来的最低点。

由于刺激措施预料需时才能见效，大部份分析家认为中国经济在转好之前会变得更糟，今年经济增长可能进一步放缓至6.3%。一些分析家相信中国经济实际的增长水平比官方数据疲弱。

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就算中美在目前的谈判中达成协议，分析家指这对中国经济并不会是万灵药，除非北京可以激活疲弱的投资和消费者需求。

法国巴黎银行的中国首席经济学家陈兴动表示，投资者不应预期最新一轮刺激方案会产生在2008和2009年全球金融风暴期间的效果。

他指出，中国今年真正可以做的是遏止通货膨胀紧缩、遏止经济衰退和经济硬著陆。

中国国家统计局将于周一上午公布2018年的GDP数据。同日发布的还包括中国2018年12月固定资产投资、社会零售消费总额、规模以上工业增加值、失业率等重要经济数据。

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消息人士告诉路透社，北京计划将今年的经济增长目标从2018年的6.5%目标，下调至6.0%至6.5%。

中美关税战使到工厂订单大减，在中国出口中心广东省，一些工厂比以往提早收工过春节，另有工厂暂停生产线或减少工时。如果贸易战拖延下去，一些民工可能无工可开。

特朗普：不取消对华关税

另外，美国总统特朗普上周六表示，与中国的贸易谈判进展得很顺利，可能会达成协议，但他否认考虑取消对华关税。

特朗普在白宫告诉媒体记者，与中国的贸易关系及谈判进展得“非常顺利”，并指出一些关于美方会取消对北京的制裁（意指对中国商品加征的惩罚性关税）的传闻是“虚假的报道”。

他说：“由于这些制裁，我们已经为美国带来大资金，我们将看到未来的发展”，特朗普说，“如果我们（与中方）达成协议，我们当然不会实施制裁。如果我们无法达成协议，我们将实施制裁。”

中国副总理刘鹤将于1月30日和31日率团访美，并与美方官员进行第六轮贸易谈判。