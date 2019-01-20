亚洲杯‧世界杯豪强之对决‧日本沙地火星撞地球 两支晋级去年俄罗斯世界杯的队伍“蓝武士”日本与沙地阿拉伯将在亚洲杯16强展开对决，最终哪队将成功晋级复赛。

效力纽卡索的日本前锋武藤嘉纪（左二）在末轮小组赛对垒乌兹别克打入一球，他放眼在16强对垒沙地阿拉伯时延续火热。（图：法新社）

（阿布扎比20日综合电）两支晋级去年俄罗斯世界杯的队伍“蓝武士”日本与沙地阿拉伯将在亚洲杯16强展开对决，最终哪队将成功晋级复赛。

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本届亚洲杯16强的8场对决中，最备受瞩目的是亚洲两支劲旅日本与沙地之间的对决，两队在去年皆成功晋级世界杯正赛，只不过沙地倒在小组赛，日本则闯入了16强。

在世界排名方面，日本排在第50、亚洲排名是第3，而沙地排在第69、亚洲排名是第5。

日本今届表现缺说服力

一直以来，日本的实力都高于沙地，只不过他们在本届赛会的表现欠缺说服力，三场小组赛都以1球险胜，因此没有必定能击败沙地的把握。

不过，日本在末轮小组赛进行部份轮换的情况下仍成功以2比1击败实力不俗的乌兹别克，始终展示了他们的实力在亚洲是顶级级别。最终，日本成为本届赛会其中三支在小组赛收获全胜的队伍，以盟主出线。

沙地在首两轮小组赛分别以4比0及2比0取胜，但在末轮对垒稍有实力的卡塔尔，竟以0比2败阵，导致以副盟出线。在对垒卡塔尔一役，沙地曝露不擅长打硬战的隐患，他们在面对对手强悍的压迫之下发挥不出应有的水准，传控变得杂乱无章。

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在这样的情况下，日本会更受看好在16强取胜，何况蓝武士如今的阵容中大多是新生代的年轻力量，冲击力十足，且突破和反击的速度都非常快，沙特遭受严峻的考验。

从两队过去的交锋来看，日本面对沙特取得了3胜3负，双方在心理方面皆不占优势。

乌军有望扳倒卫冕军

卫冕冠军澳洲则会在16强迎战乌兹别克。澳洲在本届赛会表现严重下滑，先是在小组赛首轮以0比1意外不敌约旦，接下来虽在次轮以3比0击败巴勒斯坦反弹，但末轮对垒实力不如自己的叙利亚艰辛以0比1险胜。

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乌兹别克虽在小组赛也2胜1负，但他们以2比1击败世界排名比自己高的阿曼、之后又以4比0大胜土库曼斯坦，接下来还顽抗，无论表现和状态都比澳洲出色。

因此，大打攻势足球、团队配合出色的乌兹别克有机会击败澳洲，延续本届亚洲杯的征程。

另一仗，阿联酋将对垒吉尔吉斯，前者的实力高出一筹，受看好能取胜。