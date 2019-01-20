意甲‧C罗对决老男孩成焦点‧祖云积极投入成疑问 祖云杜斯领先次席拿波利多达9分，因此他们在联赛还会投入多大精力是一个疑问，况且刚经过周中意大利超级杯的长途飞行。

（罗马20日综合电）本周末，意甲第20轮多场激战将打响，其中祖云杜斯将对阵切沃，C罗与索伦蒂诺、佩利西耶等“老男孩”的对决引人关注；AC米兰则遇到冲四良机，但队内大批球员伤停令人触目惊心。

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祖云杜斯领先次席拿波利多达9分，因此他们在联赛还会投入多大精力是一个疑问，况且刚经过周中意大利超级杯的长途飞行。

本赛季首循环交锋，祖云杜斯作客3比2绝杀切沃。当时，C罗努力寻找进球，但切沃两老——门将索伦蒂诺、前锋佩利西耶（皆39岁）都有极为出色的发挥，当时双方攻得精彩、守得漂亮的对决令人拍案。

此战，C罗再与意甲仅有的两位70后老将相遇，这次又会擦出甚么样的火花是焦点之一。

米兰取胜有望重回前四

米兰方面，由于本轮第2的拿波利将对阵排名第5的拉兹奥，排名第3的国际米兰在遭遇苦主萨索洛时又闷和失分，这对于目前排名第6但距离“欧冠区”分差只有2分的AC米兰而言，无疑是一个绝好机会。

虽然罗马此役以3比2击败都灵，但他们也是以33分排在第4，如果31分的米兰对阵热那亚能够拿下3分，就有望重回争四集团。

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然而，米兰有三大难题，意大利超级杯长途远征后体能不济，另一方面是主帅加图索停赛，且伤员还未能回归。此外，伊瓜英的转会风波也对球队形成了恶劣的影响。