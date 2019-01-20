NBA‧助火箭加时赛险胜湖人‧大胡子连19场破30分 哈尔登此役30投14中，包括三分球19投8中，15罚12中，得到48分8篮板6助攻4抄截，这是他连续3场比赛至少拿到48分。

再有神勇表现的“大胡子”哈尔登（中），带领火箭在主场历经加时后，以138比134险胜湖人。（图：美联社）

（休斯顿20日综合电）“大胡子”哈尔登手感继续火热，前两场分别攻下57、58分的他，昨日在对垒湖人时再轰48分，带领火箭在主场历经加时后，以138比134险胜湖人。

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哈尔登此役30投14中，包括三分球19投8中，15罚12中，得到48分8篮板6助攻4抄截，这是他连续3场比赛至少拿到48分，上一位有如此表现的球员要追溯到2006/07年赛季的科比‧布莱恩特，当时科比是连4场破50分。

不仅如此，哈尔登已经连续19场至少拿到30分，打破贝勒在1962年的纪录，并列史上第6名，下一个目标将是挑战张伯伦在1964年的连20场破30分纪录。

火箭一度落后21分

其实，火箭在正赛前4节都没领先过，更一度落后长达21分。不过，在第4节结束前2分45秒时，哈尔登接连砍进3记三分球，助当时还落后9分的火箭追平比分，执行最后一击的艾利戈登也成功轰进三分球，以120比120将比赛逼进加时赛。

火箭在加时赛频频制造犯规，短短5分钟的比赛就获得16次罚球机会，命中12球，最终以4分优势拿下比赛。

除了哈尔登，艾利戈登也拿下30分5篮板4助攻，成为火箭另一功臣。

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火箭全场轰进25记三分球，距离球队所保持的联盟纪录仅差一球。

雷霆19连胜76人

另外，保罗乔治在客场面对76人时攻下31分6篮板5助攻，更在第四节剩下5.1秒时上演四分打，帮助雷霆以117比115气走76人，也终止后者的3连胜势头。

而这是雷霆面对76人的19连胜，上一次76人击败雷霆已经要追溯到2008年了，雷霆可说已成为了76人的梦魇。