张泰卿：优良美德世代相传． 以身作则 孝亲敬老 （诗巫20日讯）都东区州议员兼诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，言教

（诗巫20日讯）都东区州议员兼诗巫市议会主席拿督张泰卿指出，言教不如身教，当孩子看到长辈敬老举动时，一定会记在心上，学习效仿。

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孝顺父母、敬重长辈是永远的时尚，永远不会被淘汰。不论何时何地，我们都应该孝亲敬老，更应将这优良传统美德一代传一代，感恩许多社团、公会透过活动，发扬孝亲敬老美德。



张泰卿昨晚出席会稽夏氏公会（诗巫）2019己亥年新春多喜庆典晚宴



称，华人注重团圆，特别是除夕团圆饭意义重大，多少人不惜千里、不计辛苦回家。餐桌上的是不是山珍海味没关系，只愿能一家人同在、与双亲同桌用餐。



他相信青团和妇组将成为公会重要的辅翼，不论在推展会务、举办活动或召收新会员等必可贡献重大力量。



“会员是公会重要资产。公会或任何组织，都需要不同年龄层会员的力量，特别是在日新月异时代，拥有创意和想法的年轻人绝对是公会往前迈进的重要推手；有才干和细心的女士们亦能在公会扮演举足轻重角色。”



张泰卿说，会稽夏氏公会（诗巫）注重青年和女性的角色，同时也没忽略长辈，敬老会的举办让长辈聚在一起用餐，除表公会心意，领导人也以身作则让年幼夏氏子弟了解尊老敬贤的重要。

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他称，公会颁发学优奖励金鼓励学子努力向学。学生时期最重要任务是搞好学业。知识是我们一辈子的财富，今日的努力学习，必造就他日巨大的成就。



夏爱英：感恩父母辛劳付出



主宾拿汀夏爱英说，青团及妇组的成立能协助母会推动会务及各项活动计划。至于敬老会的举办是让宗亲们向长辈表达爱与关怀，我们珍惜年长者为家庭付出的贡献，他们辛劳养育我们，我们要心存感恩。