春节前后早6时至晚12时 ． 禁重型罗里上路 （民都鲁20日讯）砂拉越罗里总会会长林家强指出，为了游子平安反乡，我国交通部已发出通告，于农历新年前后，即2月2日至2月4日，以及2月9日及2月10日期间禁止7500公斤以上重型罗里在指定时间上路，东马今年也不例外。重型罗里指定上路的时间为凌晨12时至早上6时。

砂拉越罗里总会成员与砂陆路交通局在古晋砂总部举行交流会后合影。前排右六为砂拉越罗里总会会长林家强。

（民都鲁20日讯）砂拉越罗里总会会长林家强指出，为了游子平安反乡，我国交通部已发出通告，于农历新年前后，即2月2日至2月4日，以及2月9日及2月10日期间禁止7500公斤以上重型罗里在指定时间上路，东马今年也不例外。重型罗里指定上路的时间为凌晨12时至早上6时。

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他于今日在文告中指出，在上述日期内除了运载日常必需品的罗里及由海港出货的罗里，其它罗里一律仅能在以上指定时间上路，交通执法人员会严格执行任务。



林家强代表砂拉越罗里总会日前与砂陆路交通局在古晋砂总部举行多方面交流后表示，禁止7500公斤以上重型罗里在指定时间上路目的是希望减少车流量，减低民众在回乡路上的风险。该会呼吁民众尽量在这期间回乡及返回工作岗位。



“在会议上总会也与砂陆路交通局达至多项协议，且发现许多不必要的罚单都是执法人员滥权，如轮胎无花纹、罗里载货过高、危险超载等。”







