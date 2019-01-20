澳网‧16强轻取伯蒂奇‧纳达尔迎黑马蒂亚福 本周以来状态热得不可开交的纳达尔，面对老对手伯蒂奇没有手软，直落三盘6比0、6比1、7比6（4）获胜，取得双方第25次交手的第20胜。

美国小将蒂亚福几经幸苦打败迪米特罗夫晋级8强后，激动地脱掉上衣庆祝。（图：法新社）

（墨尔本20日综合电）澳洲网球赛在星期日继续上演男单16强争夺，17座大满贯冠军得主、就西班牙“红土王子”兼2号种子纳达尔轻松打败捷克名将伯蒂奇，继续为生涯第2座赛会冠军努力，他8强将迎战美国新星蒂亚福。

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本周以来状态热得不可开交的纳达尔，面对老对手伯蒂奇没有手软，直落三盘6比0、6比1、7比6（4）获胜，取得双方第25次交手的第20胜。

这也是纳达尔职业生涯第11次杀入澳网8强，同时超越前美国名宿阿卡西，成了四大满贯亮相8强次数第4多的球员，截至为此一共37次。

赛后，世界排名第2的纳达尔受访时直言伯蒂奇不在状态，自己才能赢得如此轻松。无论如何，纳达尔接下来首次遇上美国“黑马”蒂亚福，后者在生日当天（20日）受到幸运女神眷顾，爆冷以7比5、7比6（6）、6比7（1）、7比5淘汰保加利亚20号种子迪米特罗夫，晋级复赛，取得生涯新突破。

赛后蒂亚福激动地表示：“这场胜利意味很多，我为此付出了很多努力换来的。”

科贝尔莎娃意外出局

女单赛场16强则刮起强烈冷风，德国一姐科贝尔和俄罗斯美女莎拉波娃都意外在16强出局，只有捷克8号种子柯薇托娃“顺利”过关。

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作为上届4强人马，德国2号种子科贝尔表现让人大跌眼镜，她只打了56分钟，就以0比6、2比6速败美国“黑马”

丹妮尔．柯林斯。丹妮尔．柯林斯接下来8强对手是自家人史蒂芬斯或俄罗斯的帕芙柳琴科娃。

而莎拉波娃也先盛后衰，以6比4、1比6、4比6不敌东道主15号种子巴蒂，目送对手首闯8强，成该国近10年来在澳网表现最出色的女子选手。赛后莎娃遗憾自己未能抓住机会，但她仍相信自己可以重夺大满贯冠军。

巴蒂能在自家地盘杀入8强固然可喜，但她接下来不得不面临捷克名将柯薇托娃的挑战，后者6比2、6比1横扫美国17岁小将安尼西莫娃。