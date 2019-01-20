高达1370亿‧2018年税收史上新高 财政部长林冠英发表文告指出，增加的税收来自公司税、个人税收、合作社税收、印花税等，这不只显示了能干、公信、透明（CAT）施政的领导效率，也显示了2018年的经济成长仍然让人鼓舞。

财政部长林冠英。（马新社档案照）

（吉隆坡20日讯）内陆税收局在2018年的税收高达1370亿3500万令吉，比2017年增加了11.3%或137亿2300万令吉，也打破2014年的1337亿令吉的纪录，成为国家直接税收的历来新高纪录。

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财政部长林冠英发表文告指出，增加的税收来自公司税、个人税收、合作社税收、印花税等，这不只显示了能干、公信、透明（CAT）施政的领导效率，也显示了2018年的经济成长仍然让人鼓舞。

所得税占85.35%

他说，除了石油项目，2018年所得税的税收贡献了1169亿5300万令吉或占年度总税收的85.35%。

“公司税成为最大的贡献者，高达700亿3600万令吉或51.11%，接著是360亿6500万令吉的个人所得税，占了26.32%；石油税收则有200亿8200万令吉或14.66%；印花税收59亿3400万令吉或4.33%；预扣税31亿1700万令吉或2.27%；产业盈利税14亿6700万令吉或1.07%；合作社税收1亿7100万令吉或0.12%，还有就是纳闽岸外金融中心及其他税务组别的1亿6300万令吉或0.12%。”

他说，如此鼓舞的税收表现皆因希望联盟政府于第14届大选执政之后，在税务的策略上奏效所带来的成果。

他指出，希盟政府为内陆税收局制定的税收策略证明能带来成效，包括：

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专业税务执法，特别是稽查及调查活动已经执行得更专业；

针对目标群进行税务教育计划；

对拖欠税务的纳税人，改善对待他们的方式与态度；

在2001年防范非法资金交易、防范非法活动之暴利与收入法令下，对有关非法活动采取强硬的行动对付。

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林冠英：征税高度透明提高信任

林冠英说，希盟政府对每一仙每一毫征得税金的高度透明与廉洁，令纳税人更守法缴税，也是税收提高的其中一个原因，这原因直接提升纳税人对政府的信心与人民对政府的信任，促使他们愿意缴纳应缴的税务。

“希盟政府感谢人民履行公民纳税的义务，希望人民继续秉持这项义务，这样马来西亚才能更进步繁荣。”

他说，政府在2018年11月3日推出了自愿申报税务计划，并将在2019年6月30日截止。

他呼吁有逾期未申报的纳税人尽快捉紧机会参与这项计划，避免在截止日后面对高达80%至300%的高额罚款。