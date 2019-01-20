对抗西方国家封杀‧中国加快5G应用 研发6G 以美国为首的西方国家对中国电讯设备商华为的封杀，愈演愈烈。外电报道，美国特朗普政府计划发布行政命令，以国安疑虑为由，严格限制中国电讯相关公司在美营运。另一边厢，中国不仅将提前在市场中投放5G产品，更已开始研发6G，这与华为有着密切关系。

（中国‧北京／华盛顿20日综合电）以美国为首的西方国家对中国电讯设备商华为的封杀，愈演愈烈。外电报道，美国特朗普政府计划发布行政命令，以国安疑虑为由，严格限制中国电讯相关公司在美营运。另一边厢，中国不仅将提前在市场中投放5G产品，更已开始研发6G，这与华为有着密切关系。

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据中国官媒央视报道，中国已确定提前在市场中投放5G产品，产品主要来自华为，有手机和平板电脑等。投放时间大致为2019年下半年，会先在中国主要大城市发放5G临时许可证。

中国工业讯息部官员接受央视访问时透露上述决定，并指以华为为首的中国通讯设备制造商，还开始研发5G下一代产品，技术目前暂被称为6G。

春晚率先使用5G网络

北京市长陈吉宁上周也透过央视表示，北京将加快5G网络实用化规划。2019年春晚会在2月4日举办，将率先以5G网络，传输4K超高清电视画面。对此，外界认为华为不断受到海外阻碍下，中国政府展现出全面支持，促进华为继续发展。

美国彭博社报道，特朗普将利用总统行政指令严格限制中国电讯商发展。该行政指令正在草拟阶段，条文不会提及华为及中兴的名字，亦不会全面禁止某些企业在美国营业，但条文将给予美国商务部去审视包括中国在内的敌对国家出产的货物及相关收购。

美或禁华为出售重要零件

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有美国学者分析指，美国会用对付中兴的方法对付华为，或禁止出售重要零件，等于判华为死刑。

担忧遭各国围堵，华为总裁任正非日前连发2封内部信，要员工有过苦日子的心理准备，他还提到解放军攻台失败的“金门之役”，强调人员要有专业性和连续性。

新浪财经报道，任正非18日连发两封信件给内部员工，表示为了加强自我改革，将不惜放弃部份平庸员工，降下人力成本，一切向“作战”靠拢。虽然部份职位将面临裁员，但任正非也表示，华为会继续积极挖角高科技人才，而公司若能在5至10年内完成内部更新换代机制，“华为就可能活下来”。