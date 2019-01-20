法甲‧杯赛遭甘冈踢出局？大巴黎轰9球痛快报仇 26次攻门12次射正打入9球，巴黎圣杰门在本轮联赛主场以9比0横扫甘冈，一报此前法国联赛杯赛不敌之仇。

圣杰门的前场三叉戟姆巴佩（上）、内马尔与卡瓦尼（不在图内）在对垒甘冈时包办了8球，他们本赛季已合力在联赛打入44球。（图：法新社）

（法国‧巴黎20日综合电）26次攻门12次射正打入9球，巴黎圣杰门在本轮联赛主场以9比0横扫甘冈，一报此前法国联赛杯赛不敌之仇。

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本轮对垒垫底的甘冈，圣杰门开启“虐菜模式”，全场看似只有攻不用守，就连门将布丰也一度放弃守门走到球场中圈观赏队友的狂攻。最终，大巴黎在卡瓦尼和姆巴佩上演帽子戏法、内马尔独中双元和穆尼尔打入一球下，以9比0创造队史主场最大比分胜利的纪录。

追平联赛最大胜纪录

另外，圣杰门也追平他们所创造的法甲最大比分胜利纪录，该队在2016年3月曾客场以9比0战胜过特鲁瓦，当时还效力巴黎豪门的瑞典锋霸伊布拉希莫威上演大四喜。

可惜的是，圣杰门未能追平队史的最大比分胜利纪录，他们在1994年1月22日时于法国杯客场以10比0击败业余球队科特热。

此役堪称是圣杰门的复仇之战，他们在一周前的法国联赛杯8强以1比2意外输给甘冈，导致在国内杯赛的49场不败纪录作古，同时也是在过去5个赛季以来首次未能夺得此杯赛冠军。

维拉蒂伤重球队难言开心

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大巴黎主帅图赫尔对于那场失利耿耿于怀，尤其主裁判给甘冈3个点球让他感到不可理解，因此此番再战甘冈，他以最强阵出击，最终痛痛快快的实现复仇。

圣杰门20岁超新星姆巴佩在此役后将联赛进球数增加至17球、乌拉圭锋霸卡瓦尼则已打入14球，占据射脚榜前两名，而内马尔则打入13球，三人迄今联手在联赛攻入44球。

虽然收获大胜，但圣杰门却不能完全开心，这是因该队的中场核心维拉蒂不慎受伤，伤势看似非常严重。在第18分钟，维拉蒂在与对手的冲撞中导致腿部受伤，图赫尔在赛后谈到他的伤势时说：“维拉蒂直接去医院了，我认为他伤得很重，这可能是我们发生最糟糕的事情。”