“槟城是第2故乡”·吴宗宪考虑再来马开唱 来槟宣传“2019年台湾小镇漫游年”的吴宗宪透露，他可能在5月18至20日于高雄小巨蛋开唱，如果歌迷没时间到台湾，或可以来槟开一场，“让我研究一下，应该OK”。

祖雄（前排右起）、Kid、吴宗宪和小鬼与粉丝们拍大合照。（图：星洲日报）

（槟城20日讯）“宪哥”吴宗宪或再来马开唱？

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来槟宣传“2019年台湾小镇漫游年”的吴宗宪透露，他可能在5月18至20日于高雄小巨蛋开唱，如果歌迷没时间到台湾，或可以来槟开一场，“让我研究一下，应该OK”。

这次也是吴宗宪第30次来马，直说槟城有让他回到台湾的感觉并唱起成名曲《是不是这样的夜晚你才会这样的想起我》，立刻引起全场欢呼。

他说起槟城是他的第2故乡，但却被Kid林柏升吐槽说，宪哥每到一个地方都说当地是他的第2故乡。

“《是不是这样的夜晚你才会这样的想起我》这首歌当年很红，但却没有人知道是谁唱的，有一次周华健告诉我说这首歌在马新很红，所以我就来了，当时大家都好喜欢，所以我就成了马新王子，由这里红回台湾。

Kid（左起）、吴宗宪、小鬼和祖雄在台上搞笑有趣的对话和互动，惹得他们自己也笑场连连。（图：星洲日报）

粉丝带女儿“认”干爹

事隔4年，《综艺玩很大》团队再次来槟，这次的主持团队吴宗宪、Kid、小鬼黄鸿升及大马第一型男Hero祖雄在槟城推广“2019年台湾小镇漫游年，小镇玩很大”，并和粉丝互动，大抛笑弹，引得现场笑声不断。

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他们是配合台湾观光局的邀请，准备了“小镇玩很大”马来西亚特辑并推荐苗栗三义，当地是台湾著名的客家小镇，素有台湾木雕之都的美名，还有不少客家美食如粄条、梅菜扣肉和擂茶，还有胜兴车站、龙腾断桥等打卡景点。节目预计在2月16日于八度空间播放。

吴宗宪也带领Kid和黄鸿升与粉丝尽情互动，在粉丝问答环节时，有粉丝询问为什么许维恩没来，惹得Kid在台上大动作跳动而不答，而宪哥也提醒观众应该问小鬼为何妞妞（绯闻女友）没来。

还有一名带着小孩到场的粉丝问宪哥，可以帮女儿认干爹吗？这让宪哥自我调侃当年爆发未婚生4个孩子也引起了1个月的连载，但他实在太爱小孩子了，而且小孩的教育的办得不错，除了要炸市政府的小儿子。“孩子是上天给的最好的礼物，我还要生两个，但是是要‘产地直送’。”