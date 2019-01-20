传国会谋夺脱欧主导权‧英首相署关注报道 英国正式脱离欧盟在即，但国会仍未对脱欧问题达成任何共识，有媒体报道，国会密谋夺取政府权力，星期唐宁街十号日表示，对此报道“极度关注”。

（伦敦20日综合电）英国正式脱离欧盟在即，但国会仍未对脱欧问题达成任何共识，有媒体报道，国会密谋夺取政府权力，星期唐宁街十号日表示，对此报道“极度关注”。

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有报道指，国会下议院有议员密谋提出修改议事规则夺权，让下议院主导脱欧进程，煞停脱欧甚至推翻2016年公投结果。英国报章报道，议员计划在本周提出修改议事。

唐宁街十号女发言人对此表示，英国民众已投票选择脱欧，现由一位被选出的政治家实现脱欧至关重要。她说：“在这历史性重要时刻，任何欲夺取政府按法律条件有序脱欧的权力的企图，令人极度关注。”

她又指，这些新闻报道也提醒那些希望实现脱欧的议员必须投赞成票，否则将会有国会喊停脱欧的风险。

在与欧盟达成的脱欧协议上周遭下议院以大比数否决后，梅伊周一（21日）将向议员提交替代方案。而议员预料将在本周提出一系列的脱欧修订方案以测试它们在众议院的支持度。

英国国际贸易部长福克斯警告，倘若议员未能实现2016年的脱欧公投结果，英国将面临“政治海啸”。他也抨击那些要求梅伊排除无协议脱欧的声音，指在谈判中最愚蠢的事情可能是“拱手放弃王牌”。

这名支持脱欧的内阁部长在《星期日电讯报》撰文指出，未能实现脱欧将使国会和人民产生巨大鸿沟，一个后果不可知的政治体制裂痕。他敦促议员兑现承诺，指这关乎荣誉问题和责任。

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欧盟仍然表示，不会同英国就脱欧协议重新谈判。部份欧盟成员要求英国，必须提出有序脱欧计划。