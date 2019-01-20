大马羽球超级500赛‧孙完虎赢下龙虎斗‧拉查诺卫冕成功 男单决赛上演“龙虎斗”，最终韩国4号种子孙完虎以21比17、21比19打败中国赛会3号种子谌龙称霸。

泰国前世界冠军拉查诺在击败马琳奠定胜局后，笑嘻嘻地高举第一手势欢庆。

（吉隆坡20日讯）大马羽球超级500赛今日进行决赛以角逐冠军最终归属，当中女单决赛泰国6号种子拉查诺直落2局战胜西班牙4号种子马琳，继去年赛会后成功卫冕女单桂冠，同时2019年赛季首秀即成功夺冠。

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而男单决赛上演“龙虎斗”，最终韩国4号种子孙完虎以21比17、21比19打败中国赛会3号种子谌龙称霸。

以21比9拿下首局后，拉查诺在次局一度以19比13领先下，遭马琳连夺7分，以20比19反超比分，但拉查诺随后成功挽回赛点，最终以22比20取胜，并将与马琳的交手纪录改写为6胜3败。

拉查诺不与马琳斗快

拉查诺赛后受访时表示，为了保住冠军和积分，她在赛前准备充足，并决定不与属于快攻型的马琳斗快，而以长远球和高球对决，并全场尽可能保持放松及享受比赛。

虽然首局轻松胜出，但拉查诺说，“当时我并不认为胜券在握，因为首局我在球场较好打的一边。”

对于第二局差点错失好局，拉查诺指出，她在取得第19分后有些紧张，反倒马琳此时却奋起直追，当时她也想过很可能需打至第3局才能分出胜负。

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拉查诺随后透露，她在去年香港公开赛成功重拾信心，并发现自身后继不足的缺陷，比赛后端常被对手抢分，而此役也发生这情况，因此她认为自己需更强势、更有自信。

去年香港公开赛，拉查诺一路挺进决赛，最终直落2局皆以2分差不敌日本女单奥原希望。

另外拉查诺不认为其他对手因是赛季首秀而状态未达最佳，但指出可能有些选手（马琳）因参加印度羽超而累积疲劳。