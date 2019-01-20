特朗普拿“梦想生”换筑墙‧民主党不买账 美国联邦政府部份关门已进入第29天，总统特朗普上周六（19日）在电视转播的演说中，提出多项建议，包括愿意就“童年入境暂缓遣返计划”（DACA）“妥协”，以换取民主党人对57亿美元（约234亿令吉）边境电视转播的演说建墙拨款的让步。但众议院议长佩洛西断然拒绝特朗普的提议，称其“毫无诚意”。政府关门僵局仍将持续。

为解决联邦政府部份停摆僵局，美国总统特朗普上周六（19日）在白宫讲话中保护“梦想生”交换边界墙经费的折衷方案，但这项提议遭到民主党人拒绝。（图：美联社）

（华盛顿20日综合电）美国联邦政府部份关门已进入第29天，总统特朗普上周六（19日）在电视转播的演说中，提出多项建议，包括愿意就“童年入境暂缓遣返计划”（DACA）“妥协”，以换取民主党人对57亿美元（约234亿令吉）边境电视转播的演说建墙拨款的让步。但众议院议长佩洛西断然拒绝特朗普的提议，称其“毫无诚意”。政府关门僵局仍将持续。

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美东时间上周六下午4时（大马时间星期日清晨5时）特朗普在白宫发表演说，试图借这机会来结束政府关门的窘境。

特朗普重申边境安全问题的紧迫性，他用保护两类移民免受驱逐来和国会讨价还价。包括扩大对DACA计划受益人“梦想生”（Dreamers）的保护，以及其他30万名接受保护地位即将到期的移民。

全美有约70万“梦想生”

目前美国有大约70万“梦想生”，他们在幼年时被无证移民父母带到美国来，在现有法规的保护下，他们可以合法工作，但不能申请公民身份。

特朗普表示，这些让步将“建立开始真正移民改革的信任和善意”。他要求民主党议员通过57亿美元拨款兴建美墨边境围墙。

特朗普的其他建议包括拨款8亿美元（约32.9亿令吉）作“紧急人道援助”、以及8.05亿美元（约33亿令吉）改良毒品侦测技术及加强港口保安，并会在边境增派2700多名管制人员。

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特朗普在讲话中称，他的提议是“坦率、公平、合理和符合常识的，做出了很多让步，”，他希望“打破僵局并向国会提供一条明路结束政府局部停运。”

众议院议长佩洛西在特朗普公开有关方案前已表示，特朗普的方案不足以说服民主党。她指，特朗普的提议“是他此前多个被拒倡议的汇总，每一个都是不可接受的，他的提议不能代表有诚意的努力去重建民众生命的确定性。”

不是让步更像是挟持人质

民主党藉参议院少数党领袖舒默指出，特朗普此前还废除了保护这些移民的措施。他说：“提出一些保护以换取筑墙不是一个让步，更像是挟持人质。”

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民主党希望特朗普向年轻移民提供永久保障，以及重启政府，然后双方才能继续就边境安全谈判。

分析称，自从美国政府被部份关闭以来，佩洛西和特朗普一直处于激烈的政治争执中。此番特朗普提议被拒绝，关门僵局暂时恐无解。