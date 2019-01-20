在中国销售涉吹嘘药效‧“无限极”保健品被查 中国直销品牌权健被查之后，香港“李锦记”旗下的直销品牌“无限极”，近日也在中国传出负面新闻，有多名病患疑因服用无极限保健品，导致心肌受损乃至身亡。西安工商局已对无限极陕西分公司涉嫌虚假宣传立案调查。事件连官媒《人民日报》都发声表态：“不能害人无极限”。

（图：互联网）

（香港20日综合电）中国直销品牌权健被查之后，香港“李锦记”旗下的直销品牌“无限极”，近日也在中国传出负面新闻，有多名病患疑因服用无极限保健品，导致心肌受损乃至身亡。西安工商局已对无限极陕西分公司涉嫌虚假宣传立案调查。事件连官媒《人民日报》都发声表态：“不能害人无极限”。

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出现死亡个案病情恶化

据香港《明报》报道，“无限极”内地公司的保健品继被举报虚假宣传致陕西3岁女童重病后，又被河南新密市大卫镇桃园村村民梁起超指控，儿子梁宏（化名）出世后饮用三鹿毒奶粉患上肾病，梁超轻信无限极销售人员鼓吹产品可治病，花费逾4.6万元（人民币，下同．约2.8万令吉）让儿子服用其保健品一年多，其子终因尿毒症去年2月病逝，年仅18岁。

此前网络曝光，陕西省商洛市市民田淑平3岁的女儿，在无限极销售人员的指导下，长期服用无限极多种产品治疗“幽门螺杆菌感染”，结果被诊断为心肌损害、低血糖等，引发各地网民和用户声讨无限极。

中新网引述田淑平表示，无限极曾提出60万元的赔偿协议，但她并未签字，坚持继续维权。

另外，还有其他疑似使用无限极产品后出现健康问题个案，如湖北黄石一名妇人患上结肠癌中晚期，听信亲戚劝说后开始服用无限极产品，花费3万多元吃了几个月后，发现肿瘤反而再大了。

无限极上周六晚回应，因短时间接到的投诉个案增加，事发时间、地点各异，诉求不一，对于其中大多数情况未及了解及即时解决而深表歉意。无限极公司表示，会全力核查事件真相，给外界交代。

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对于无限极爆出产品风波，《人民日报》官方微博亦发帖，“无限极陕西分公司被查，谁是下一个？无需猜谜，多米诺骨牌效应正显现。

有问题，谁都扶不牢；没问题，谁也推不倒。......企业经营须有道，不能坑人没下限，更不能害人无极限。”