大马羽球超级500赛‧日本夺2冠成大赢家 在第一场女双决赛，被印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮破坏好事未能如愿提早包办冠亚军的日本女双，最终还是由世界排名第一的福岛由纪与广田彩花顺利赢得最后桂冠。

女双冠军得主福岛由纪（左）与广田彩花在比赛中短发飘飘，不约而同往前追球。

（吉隆坡20日讯）东道主大马在星期日上演的大马羽球超级500赛寄望唯一晋级决赛的国家羽球队男双王耀新与张御宇能带来冠军惊喜；日本女双依然延续去年的强势，拿下开年第一个超级500赛级别冠军，加上混双亦成功夺冠，日本队以两冠成为今年大马大师赛最大赢家。

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在第一场女双决赛，被印尼4号种子格蕾茜雅与阿布丽雅妮破坏好事未能如愿提早包办冠亚军的日本女双，最终还是由世界排名第一的福岛由纪与广田彩花顺利赢得最后桂冠。

福岛由纪广田彩花逆转封后

头号种子福岛由纪与广田彩花以18比21、21比16、21比16艰难逆转战胜31岁的格蕾茜雅与20岁的阿布丽雅妮的印尼新老组合，继2017年夺得大马公开赛冠军后，也首次在大马大师赛封后，同时为队友2号种子兼奥运冠军松友美佐纪与高桥礼华复仇，展现强大的日本女双军团实力。

这也是福岛由纪与广田彩花对格蕾茜雅与阿布丽雅妮的6连胜，她们在2018年对这支印尼组合豪取5连胜且未尝败绩。

福岛由纪与广田彩花赛后表示，她们在这场比赛经历苦战，最终能逆转对手的关键，是她们在决胜局换边后，利用场上风向和球速改变战术。

日本女双队内竞争激烈

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对于今年的目标以及如何面对日本女双队内世界前10共有5支组合的激烈竞争，她们则表示：“我们没有特定的目标，最重要是在每一场比赛全力以赴，做到最好。我们队内竞争激烈，大家又一起训练，所以我们必须在每一次对阵队友时，都不断改变战术以寻求比赛胜利。”

日本头号种子渡边勇大（右）与东野有纱在大马大师赛夺得新年第一冠，他们赛后表示，颜伟德教练来到日本国家羽球队后助他们取得进步。

颜伟德爱徒神勇夺冠

渡边东野2019美好开季

在第2场混双决赛，前大马国家羽球队双打教练颜伟德再显功力，他目前在日本国家羽球队最得意的混双弟子渡边勇大与东野有纱也赢得新年第一冠，迎来美好开始。

头号种子渡边勇大与东野有纱是以两局21比18力挫泰国2号种子德查波与萨希莉，在双方第一次交锋中笑到最后。

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渡边：颜伟德教练助我们进步

渡边勇大与东野有纱目前世界排名第3位，他们在颜伟德去年1月开始到日本国家队执教后进步神速，去年还斩获了全英赛和香港公开赛冠军。赛后，渡边勇大直言这全是颜伟德教练的功劳。

渡边勇大说：“我们在今年第一个赛事就夺冠，是非常好的开始，也进一步提升我们的信心，我们希望此冠能作为我们在今年接下来的赛事争取佳绩的动力。”

“而自从颜伟德教练在2018年来到日本国家队后，他帮助我们取得进步，他了解我们的移动和打法，也知道我们在战术上的缺点，他在训练和比赛中给我们的指导都给我们很大的帮助，现在我们已有能力做到教练要我们执行的战术。”

无惧小黄人世界第一地位

耀新御宇要展现勇气争冠

最后进行的男双决赛最引人关注，国羽次号男双王耀新与张御宇将挑战印尼世界排名第一的“小黄人组合”马古斯与凯文桑加亚，大马男双赛前直言他们必须在比赛中崛起展现勇气，方有机会击败实力强大的对手。

御宇昨天在赛后表示：“我认为我们必须拿出比半决赛更出色的表现，才有机会击败经验丰富的世界第一组合。

虽然对手是世界第一，但这并不意味我们一定会输，双方在场上各有一半的机会胜出。我们承诺一定会交出最好的表现。”

凯文桑加亚则表示：“我们很高兴能晋级决赛，但这并不足够，我们希望能拿下冠军。”

根据过往的交手纪录，小黄人组合对大马男双3战全胜完全占据上风，耀新与御宇在前年的韩国公开赛、去年的全英赛和印尼公开赛都败下阵来，这次希望能终结3连败。