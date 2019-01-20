黄明志冲着Westlife来·尚恩7名曲万人唱和 Westlife主唱尚恩（ShaneFilan）为Elmina湖畔演唱会来马压轴献唱，甚至演唱了20年前首次来马宣传时的成名曲《Swear It Again》及《If I Let You Go》，掀全场“回忆杀”，连表演歌手之一黄明志也不忘告白表示，“其实我今晚是冲着Westlife而来的。”

左图：黄明志除了以《漂向北方》炒热现场气氛，也特地演唱爱国马来歌曲《AkuAh Kau dan Muthu》照顾在场的友族歌迷。右图：尚恩演唱的7首歌曲都是全场唱和，让在场上万歌迷陷入一阵“回忆杀”。（图：星洲日报）

（沙阿南20日讯）Westlife主唱尚恩（ShaneFilan）为Elmina湖畔演唱会来马压轴献唱，甚至演唱了20年前首次来马宣传时的成名曲《Swear It Again》及《If I Let You Go》，掀全场“回忆杀”，连表演歌手之一黄明志也不忘告白表示，“其实我今晚是冲着Westlife而来的。”小提琴家Josh Kua柯信捷在尚恩菲场前演奏一连串西城男孩的串烧名曲，现场仿如“Westlife之夜”。另外，黄明志献唱《漂向北方〉时更不时递麦给台下歌迷表示，“阿宏（指王力宏）今晚没有来，你们就代唱他的部份吧！”

广告

去年曾两度来马演唱的尚恩，这次一口气演唱《Uptown Girl》、《My Love》、《What About Now》、《You Raise Me Up〉》等多首Westlife的经典名曲，Westlife曾于2011年解散但最近宣布合体并将举行成军20周年演唱会，让不少歌迷皆希望演唱会也能巡回来马。（图：星洲日报）

打头阵登场的碰碰姐弟在侧舞台演唱《学猫叫》和《强心脏》，和在草地上席地而坐的歌迷有比较近距离的接触。（图：星洲日报）

11岁的梁韶哲表演口技后要谢谢“环球音乐”却一时口误说成“环球影城”，展现满满的童心。（图：星洲日报）

歌迷亮手机灯应援

Elmina湖畔演唱会由森那美产业呈献、马来西亚环球音乐主办，在星期六晚上吸引上万人捧场。由于演唱会主舞台设在“孤岛”上，只有碰碰姐弟和柯信捷是在草地上的侧舞台表演，让在主舞台演出并和歌迷有“一湖之隔”的黄明志、尚恩皆表示“看不清楚台下歌迷”，纷纷要求在“对岸”的歌迷们“亮起手机灯”刷存在感和营造现场气氛。

碰碰姐弟先于晚上8时登场在侧舞台献唱，再由歌影视三栖的法祖拉（Fazura）在主舞台亮相并一口气演唱5首歌曲。法祖表示很谢谢家人们特地来捧场，还现场首唱了她刚发布7小时就迫退艾莉安娜格兰德（Ariana Grande）、登上大马iTunes冠军的最新英文单曲《Can\'t ForgetYou》。大会宣布之后会有“神秘嘉宾”出场，原来就是法祖拉才新婚1年的演员老公法达阿敏（FattahAmin）。他笑说“我本来只是来支持老婆，结果就被叫上台了。”他除了演唱自己主演电视剧《IsteriBukan Untuk Disewa》的爱妻号歌曲《Isterimewa》，两夫妻还甜蜜对唱即将发布的最新对唱单曲《Paling Sempurna》，引起台下粉丝尖叫连连。

参与大马真人秀少儿节目《了不起的Z世代》的11岁童星Sawyer梁韶哲现场表演口技（Beatbox），他要谢谢环球音乐时一时口误表示“谢谢环球影城。”顿时逗笑台下朋友。晚上9时10分登场的黄明志先献唱《飙高音》，再演唱越南、泰国和日本风情的组曲《胡志明的雨+泰国恰恰+Makudonarudo》炒热现场气氛，他表示自己的新年愿望是要在这里买3间屋子，更指“歌迷真的好远，我都看不到他们。”压轴登场的尚恩一口气演唱7首歌曲，表示常来大马的他在这里有过很多美好回忆，“而且你们营造的手机灯海也让我疯狂了。”

俏皮的法祖拉除了在和法达阿敏对唱《Paling Sempurna》时一度“调戏”老公，轻抚他的下巴，两人在结束对唱前更来个甜蜜拥抱，让这对银色夫妻的粉丝们在台下尖叫不已。（图：星洲日报）