黄明志冲着Westlife来·尚恩7名曲万人唱和

Westlife主唱尚恩(ShaneFilan)为Elmina湖畔演唱会来马压轴献唱,甚至演唱了20年前首次来马宣传时的成名曲《Swear It Again》及《If I Let You Go》,掀全场“回忆杀”,连表演歌手之一黄明志也不忘告白表示,“其实我今晚是冲着Westlife而来的。”