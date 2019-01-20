亚洲青少年壁球团体赛‧4强勇挫印度‧大马决战香港 大马在半决赛对垒印度，成功以2比0取胜，接下来将在决赛与香港争冠。

（吉隆坡20日讯）大马青年女子壁球队成功闯入本届亚青壁球团体赛的决赛，距离卫冕冠军仅剩一步之遥。

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大马在半决赛对垒印度，成功以2比0取胜，接下来将在决赛与香港争冠。

在半决赛，艾法阿兹曼以11比3、11比6、11比6击败桑雅，之后陈苡温以11比6、11比1、11比6战胜约丝娜。

身为卫冕冠军的大马将在决赛对垒香港，而这是2017年决赛的重演，当时大马成功取胜，因此此番再次交手占据心理优势。

大马壁球总会总监玛廉在谈到青年女队成功晋级决赛时说：“她们的表现一直都很好，她们展现很好的状态，晋级决赛非常有说服力。不管怎样，真正的考验是决赛对垒香港，希望她们能继续延续好的表现。”

刘薇雯茜娃闯纽约赛次圈

眼见青年队传来喜讯，大马成年队也不落人后，刘薇雯和茜娃桑嘉莉皆成功闯入摩根大通（JP Morgan）纽约壁球公开赛的第二圈。

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刘薇雯以12比10、11比3、6比11、11比6击败埃及的玛雅哈妮，而茜娃桑嘉莉以11比2、11比7、11比8击败英格看的菲奥娜．莫薇蕾。

接下来，刘薇雯、茜娃桑嘉莉和妮柯尔将在次圈分别对垒诺兰、莎尔玛哈妮和洛婉，她们的对手皆来自埃及。