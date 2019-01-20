保护环境文化‧峇厘拟征40令吉游客税 ）基于水域饱受塑料垃圾的围困，印尼峇厘岛准备立下新法规，向外国游客征收10美元（约40令吉）游客税。

峇厘岛遊客在垃圾堆积的库塔海滩上做日光浴。（图：互联网）

（登巴萨20日综合电）基于水域饱受塑料垃圾的围困，印尼峇厘岛准备立下新法规，向外国游客征收10美元（约40令吉）游客税。

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峇厘岛政府草拟了一项征收游客税的法规，用于保护环境和文化。自去年12月起，这新法规已带上峇厘岛立法委员会讨论。

峇厘省省长科斯特说，来自游客税的收入，将分配给各个保护环境及峇厘文化的计划。

科斯特在峇厘立法委员会表示，“这将提供我们更完善的财政空间来资助峇厘岛的发展。”

作为知名旅游景点，2017年峇厘岛迎来570万外国游客，主要来自中国和澳洲。这数字在2018年预估会突破600万，因为峇厘岛去年举办了多场国际活动，包括国际货币基金组织（IMF）─世界银行年会。

沙滩水域受垃圾污染

与此同时，峇厘岛亦面对越来越多塑料垃圾污染沙滩及水域的困扰。峇厘环境局录得当地每天制造多达3800吨的垃圾，而最终仅60%送入垃圾填埋场。

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在塑料垃圾变得难以负荷下，当局早已禁用一次性使用的塑料品，例如购物袋、发泡胶及吸管。

这禁令预计在一年内，可以将峇厘岛的海洋环境中所发现的塑料减少70%。

科斯特说，他乐观看待游客税的实施，且不会阻碍旅客来此游玩的兴致。

他表示，“游客们会理解（有关法规）。

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他们将乐于付钱，因为这是用于巩固我们的环境及文化。”

只针对外国游客 无碍游兴

科斯特说，游客税将只针对外国游客，不包括本国游客，因为该省遵循中央政府指示的目标，即峇厘岛列为旅游景点废料管理系统的试点项目。

峇厘岛并非唯一征收游客税的旅游景点。

今年日本亦开征1000日圆（约37令吉）离境税，还被戏称为“莎哟娜啦（再见）”税。不过，这条例同时施用于乘搭飞机及船只离境的日本国民和外国旅客。

科斯特说，“大部份外国人来峇厘岛是为了度假，但本地访客只是到此探亲、开会或出席他们机构的活动。”他补充这项征税课题尚在讨论中。

峇厘立法委员会正在审议这税项如何征收。委员会及政府考虑，应该把游客税列入机票价格，抑或透过机场的特别柜台征收。而第一个选择因为获得航空公司协助而似乎更为可行。

印尼旅行社协会的峇厘岛分会主席阿尔达纳热烈欢迎这项目，并认为此举无碍外国旅客来峇厘岛的游兴。他说，“其实这问题在峇厘岛谈论已有时日。如果它现在就得以落实，那真的非常棒。”

阿尔达纳认为，对游客而言，10美元不是个大数目，“其他国家也向外国游客征费。我想10美元不会影响他们。如果我们到访迪拜，每人须付11美元（约44令吉），但我们还是给钱啊。”