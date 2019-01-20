主要针对邮轮一日游游客‧威尼斯7月起征“入城税” 意大利“水都”威尼斯政府鉴于游客数目泛滥，继向过夜游客征收酒店入住税后，去年12月通过新法案，计划自今年7月起向到访游客征收“入城税”，主要针对乘搭邮轮的一日游游客，拟于旅游淡季收取2.5至5欧元（约11至23令吉），而旺季则会增至10欧元（约46令吉）。

（威尼斯20日讯）意大利“水都”威尼斯政府鉴于游客数目泛滥，继向过夜游客征收酒店入住税后，去年12月通过新法案，计划自今年7月起向到访游客征收“入城税”，主要针对乘搭邮轮的一日游游客，拟于旅游淡季收取2.5至5欧元（约11至23令吉），而旺季则会增至10欧元（约46令吉）。

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市长布鲁尼亚罗指，税收将用作管理城市及保持市面清洁，同时改善当地居民的生活质素。

至于该税是否会用来取代酒店与民宿业者目前已在缴付的城市税，则不得而知。当地酒店与民宿业者一年缴付的税额约3000万欧元（约1.4亿令吉），而上岸税的税额预计可达5000万欧元（约2.3亿令吉）。

不过，意大利官员说，邮轮游客比较容易认得，但通过飞机、陆路或铁路抵达的一日游游客则比较困难。

威尼斯旅馆协会会长斯卡帕认为，任何从早上到傍晚到访的游客必须了解，当地所提供的服务不是免费的。他们附加的这一些服务费是希望游客能为当地的旅游业营业额做出一些贡献。

威尼斯每年迎来数百万游客，令这个城市不胜负荷。

不少威尼斯人认为，大量游客的到访，破坏了城市原有的个性。

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纽西兰拟征近100令吉游客税

去年6月15日，纽西兰旅游部长戴维斯宣布了游客税征收计划。预计2019年下半年开始，纽西兰将对入境12个月或以下的大部份游客征收游客税，税费可能在25至35元（纽元．下同，约96令吉）之间。

据商业、创新与就业部（MBIE）估算，拟议的游客税有望于第一年创收5700至8000万元（约1.56亿至2.2亿令吉），这笔收入将用于旅游基础设施和环保活动。

此外，去年11月开始，各项签证费用将做重大调整。根据拟议的变更，工签申请费将增长54%，从原本的355元增至547纽元；旅游签证将增长10%，从151元增至166元；移民税将增长43%，从580元增至830元。

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不过，部份游客将面临签证费下调：团体旅游签证将下调45%；学生签证将下调6.5%；商务签证将下调1%。打工度假签证（WHV）和认可季节性雇主（RSE）类工签则保持不变。

高雄巿长提议征“城市税”

在台湾，由于蔡英文政府的两岸政策，导致大陆游客大幅流失，冲击岛内经济。曾表示上任后即全力发展旅游产业的高雄巿长韩国瑜，上任首日即提议高雄效法一些先进国家城巿的做法，向每名过夜境外旅客征收每天100元新台币（约13.4令吉）的“城巿税”，为背负巨额负债的巿政府帮补一点收入。

但有网民质疑高雄对游客吸引力不足，向游客开刀等如“还没下蛋就想要杀鸡”。

各地旅游税用途不同

每个国家或地区所征收的旅游税用途也各不相同。因此，下文中将以案例的形式，举例说明根据不完全统计的方法，旅游税的用途。

1.平衡旅游开支

以泰国为例，泰国政府宣称每年将从所收取的旅游税中拨款4亿泰铢（约5130万令吉），对在泰国旅行期间由于健康等紧急危难问题而无法回国的旅客进行救治和帮助。因此征收以及上调旅游税有助于平衡政府的财政开支。

2.保育历史文化景区

很多地区在征收旅游税的问题上都坚持将旅游税所得用于景区的维护和保育，比如马来西亚、泰国等地，都将部份的旅游税用于修缮庙宇，保育文化景区等用途。

3.控制游客数量

欧洲很多地区每年都吸引大量游客慕名而来，然而，由于游客数量过多，给当地的居民造成了很大的困扰，因此人们就请愿希望能够上调旅游税，以控制和减少游客的数量，例如阿姆斯特丹在2016年有至少600万的外国游客，为了达到减少和控制游客数量，该市将旅游税提高到6%。

4.其他用途

有很多国家和地区也将这笔款项用于宣传旅游业等其他用途。