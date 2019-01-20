花蒂玛：探讨测试保姆心理素质 ． 托儿所没注册违法 （诗巫20日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉指出，根据1984年托儿所法令，托儿所若未申请注册视为违法，业者可被罚款。由于当局无法获悉各住宅区、甘榜所设有的托儿所是否都获得注册，为此，父母、民众受促配合、敦促尚未注册的托儿所去注册，藉以保障孩童们的安全。

（诗巫20日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭及儿童发展部长拿督斯里花蒂玛阿都拉指出，根据1984年托儿所法令，托儿所若未申请注册视为违法，业者可被罚款。由于当局无法获悉各住宅区、甘榜所设有的托儿所是否都获得注册，为此，父母、民众受促配合、敦促尚未注册的托儿所去注册，藉以保障孩童们的安全。

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她称，一些托儿所业者可能不知道如何申请注册，福利局官员会从旁指导、协助他们注册，藉以达到双赢的局面。



“社会对托儿所的需求量非常高，我们有很多公务员，单以教师来说，砂州去年有4万1899位教师，其中有2万6732人是女性，为人父母的年轻教师非常需要托儿所来看顾他们的幼儿。”



花蒂玛阿都拉今早在到访Destiny For Children儿童之家与家长进行交流之前，也去慰问疑遭保姆虐待夭折的9个月大男婴父母。她向媒体再次重申托儿所、幼儿园注册的重要性，若是发现业者未注册，他们会先被警告，并希望他们在所给予的期限内申请注册。



她指出，诗巫教育局长将安排与砂拉越教师职工会诗巫分会、砂土著教师公会进行交流，进一步研讨由他们负责设立托儿所的可行性，因为很多教师需要托儿所看顾幼儿。若是组织性的托儿所一般可容纳25名幼儿，住家式托儿所的幼儿则少于10人。