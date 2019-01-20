拍卖公司：竞标者出价太低‧平静号难找买家 柏克本星期在伦敦出席超级游艇俱乐部Superyachts.com的活动时表示，尽管大马海事局去年尝试拍卖平静号，但是基于竞标价格普遍偏低，因此未有接受任何投标。

（吉隆坡20日讯）以10亿令吉打造的“平静号”豪华游艇目前尚未找买家，负责拍卖平静号的国际豪华游艇经纪公司Burgess Yachts首席执行员佐纳登柏克坦言，要出售平静号并不容易。

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柏克本星期在伦敦出席超级游艇俱乐部Superyachts.com的活动时表示，尽管大马海事局去年尝试拍卖平静号，但是基于竞标价格普遍偏低，因此未有接受任何投标。

他说，不论本地或海外都有买家对平静号表示有兴趣，但是他们出价太低了。

要买家前来视察也不易

《彭博社》引述佐纳登柏克的谈话指出，要找买家前来大马视察平静号的情况不容易。

他说，即使要潜在买家到短程路途的地方视察游艇都很困难，更何况是要他们前来马来西亚。

“所以要找买家到来看船是很困难的事。”

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他说，即使要游说摩洛哥的买家到意大利港热那亚港口视察出售的游艇都是一项挑战，更何况是要他们到马来西亚。

和一马公司弊案有关的平静号的估值为10亿令吉以上，过去是由大马华裔富商刘特佐拥有，由于它被指是挪用一马公司的钱购买，美国司法部曾经入禀法庭，以要求扣押1MDB弊案非法所得购买的资产而充公这艘游艇。

去年8月移交给大马

去年2月平静号出现在印尼海域时，被印尼执法当局代表美国司法部扣押，较后在大马的要求下，平静号在去年8月移交给大马，海事法庭已裁决大马政府是这艘游艇的合法拥有人，美国本月5日也宣布放弃索取平静号。

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但是要找买家购买这艘超级豪华游艇并不容易，因为它不是一艘普通的游艇，而且价格不菲，只有超级富豪才有能力维持它的开销。大马正在寻找买家，直到今年的3月杪。

每月维修费高达200万

首相敦马哈迪曾指出，“平静号”每月的维修费高达200万令吉，因此政府计划尽快出售。

早前报道，吉隆坡海事法庭主簿管已申请庭令，以财产转让契约的方式出售平静号，最迟要在今年3月31日找到买家。