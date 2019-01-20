【暖势力】巴黎市府组志工每周一次‧陪独居长者散步购物 巴黎市政府估计，全市约有17万名65岁以上独居长者，为了让他们与人连结、多走出户外，市府推出新服务，可由志工每周一次陪伴他们散步、购物或就医，去他们想去的地方。

（法国‧巴黎20日中央社专电）巴黎市政府估计，全市约有17万名65岁以上独居长者，为了让他们与人连结、多走出户外，市府推出新服务，可由志工每周一次陪伴他们散步、购物或就医，去他们想去的地方。

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巴黎市政府12月中旬宣布为年长市民推出创新服务，与民间组织合作，由志工免费陪伴65岁以上独居长者前往他们想去的地方，每周一次，每次可达4小时。

鼓励长者参加社区活动

巴黎市府表示，这项服务目的是促使这些独居长者走出户外，建立人际关系，并鼓励他们多参加社区活动。

提供陪伴服务的人都是巴黎在地人，接受短期训练后，可透过手机应用程式登记为志工，当所在区域附近有独居长者需要服务，他们就会获得通知。

巴黎市府表示，志工们可陪伴独居老人散步或搭乘大众交通工具到长者想去的地方，可以是单纯散步、遛狗或上街购物，也可以陪长者就医。

但巴黎市府说，志工不能陪伴独居长者去银行办事，长者如果有此需要，可由市府的安全专员提供服务。

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这项服务所需费用由市府支出，同时与老年健康专业网络“巴黎圣贾克自主行动”（Autonomie Paris St－Jacques）、“穷人小兄弟”协会（Les petitsfreres des Pauvres）及“我街上的绿绿”（Luludans ma rue）等组织合作。