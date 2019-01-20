柔大臣：身为州安理会主席‧“巡视水域无需知会狮城” 柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安说，他身为州政府领导人兼柔佛州安全理事会的主席，有权在巡视其管辖的水域时不知会新加坡。

（柔佛‧新山20日讯）柔佛州务大臣拿督奥斯曼沙比安说，他身为州政府领导人兼柔佛州安全理事会的主席，有权在巡视其管辖的水域时不知会新加坡。

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“我同意首相敦马的说法，即我巡视的水域是一个中立水域，并未入侵新加坡水域。我之前已向首相说明，这意味已获得他非正式的许可。”

巡视航线未侵入狮城水域

他指巡视时也探访“MV pedoman”的执勤人员，但是未登上该船；“MV pedoman”

在有关水域抛锚已逾1个月，若有违法的地方，为何新加坡不采取行动？

“我巡视的航线未侵入新加坡水域，因此首相所说的是正确的。”

大臣于昨晚在哥打丁宜迪沙鲁出席柔佛机构和政府官联公司移交备忘录仪式后，发表谈话。

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奥斯曼沙比安说，他有权在不知会任何一方的情况下，巡视其管辖范围的地方。

“若我要巡视我管辖的地方，为何我需要知会外交部长？因此，我觉得新加坡外交部的声明是不一致的。”

首相敦马哈迪日前承认奥斯曼沙比安的私巡没有获得联邦政府批准，但对此事引发的反应感到惊讶。

奥斯曼沙比安本月9日乘船巡视，以及探访在马新海域执勤的人员，却被新加坡指入侵该国海域。