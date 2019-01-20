【暖势力】前园长儿续布施病老院‧延续妈妈55年善举 槟城佛学院幼稚园首任园长王琼珍近55年来，每年坚持为槟城病老院办布施活动，虽然她去年杪98岁高龄时因心脏衰竭逝世，但获儿子陈国昌（65岁）和亲友延续其爱心和善举。

陈国昌号召约50人，继续为槟城病老院办布施活动。

（槟城20日讯）槟城佛学院幼稚园首任园长王琼珍近55年来，每年坚持为槟城病老院办布施活动，虽然她去年杪98岁高龄时因心脏衰竭逝世，但获儿子陈国昌（65岁）和亲友延续其爱心和善举。

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号召50亲友筹捐物资

王琼珍1964年发愿，要为槟城病老院办布施活动，一做就做了55年。

过去几年开始协助母亲接手布施活动的陈国昌，今年继续号召约50名亲友，筹到约6000令吉物资，包括风油、年柑、日本药膏、松糕、毛巾等，以及筹到1万7000令吉，捐给槟城病老院的192名老人。

陈国昌今早在槟城病老院受访时说，今年1月26日原是其母亲99岁生日，但其母亲去年12月27日去世，无法再延续常年的善举。

他说，其母亲最近几年因健康问题和行动不便，已将布施筹备工作交给他，但她还是会坐轮椅出席活动，见见老人家。

“母亲去世前，仍心系布施筹备工作，频频问我筹备到怎样，还嘱咐我一些药物必须提早订货等。”

陈秀鹏（左起）、陈国昌和陈秀明延续母亲的善举。

母亲用部份薪水布施

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他说，其母亲在1964年，搭校车上幼稚园时经过槟城病老院，发现建筑物简陋，当时就发愿要为该院办布施活动。

“刚开始时只有母亲一人，用她部份薪水来布施，后来就有亲友陆续加入，每年都有好多人一起到老人院布施。”

他说，除了槟城病老院，其母亲也有捐助其他非华裔老人院、孤儿院、净莲慈悲院等，后期就只专注布施槟城病老院。

他也说，其母亲于1985年退休，虽然生活并不富裕，但就是为了一份心意行善，慢慢地越来越多人参与，这项善举应该持续下去。

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善心人士分派毛巾，放在老人床上。

“我们配合农历新年即将到来，选在今天布施。我们在两个星期前也送了年柑和红包给老人。”

他也说，其母亲遗下4名女儿和他，而整个家族也受到母亲慈爱的熏陶，大部份亲人皆当教师，奉献予杏坛。

他说，他早年在台湾生活了40年，也在当地大学教书，退休后就协助母亲打理布施筹备工作，他的台湾学生来槟探望他时，也会捐款给他作布施。

今日参与布施者包括陈国昌的姐姐陈秀明（70岁）和妹妹陈秀鹏（60岁）。