砂盟正式成立‧阿邦佐：全力捍卫州民权益 砂政党联盟（GPS）昨晚在砂室内团结体育馆正式推展！砂盟主席兼砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里宣布砂盟正式成立，未来将全力捍卫砂拉越人的权益，引领砂拉越迈向更高发展。

砂首长阿邦佐哈里（右四）在主持砂政党联盟推展礼后，欣赏正在徐徐落下的砂政党联盟标志，这也象征砂拉越政党联盟的正式推展，右起为人联党秘书长陈超耀、土保党署理主席阿旺登雅、砂副首长兼土保党署理主席道格拉斯、人民党主席詹姆斯玛欣、人联党主席沈桂贤、民进党主席张庆信、人民党青年团长史诺丹拉旺及土保党妇女组主席花蒂玛阿都拉。

（古晋20日讯）砂政党联盟（GPS）昨晚在砂室内团结体育馆正式推展！砂盟主席兼砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里宣布砂盟正式成立，未来将全力捍卫砂拉越人的权益，引领砂拉越迈向更高发展。

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这项推展礼获得土保党、人联党、人民党及民进党领袖及党员踊跃出席，众人士气高昂，在活动上不断挥舞手上的党旗，以及高喊“以砂拉越优先”的口号。

联民党议员也出席推展礼

除了砂盟成员党之外，联民党议员也出席推展礼，包括联民党主席兼峇旺阿山州议员拿督斯里黄顺舸、署理主席兼曼旺州议员拿督哲历苏西尔及英吉利里州议员佐尼戈拉容。

砂盟于1月9日在土保党总部推展标志及党歌后，便于11日起至18日启动全砂宣传活动，跨越21个省镇为推展礼造势。游行队伍于今晚抵达推展礼现场时，受到全场热烈欢迎，队长兼土保党青年团长杰拉德将旗帜交给阿邦佐哈里，象征造势活动圆满成功。

出席的砂盟党领袖包括土保党主席阿邦佐哈里、人民党主席丹斯里詹姆士玛欣、人联党主席拿督沈桂贤及民进党主席拿督斯里张庆信。

所有出席者进行集体宣誓，以示效忠砂盟，共同捍卫砂拉越的利益。

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衡量国家经济状况

石油产品销售税5%合理

针对民进党主席拿督斯里张庆信建议砂政府将石油产品销售税从5%提高至10%，砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里认为，砂盟政府是有责任感的政府，而基于目前国家的经济情况，石油产品销售税维持在5%是合理的。

“若国家的收入增加，经济情况有改善，提高石油产品销售税有何不可？”

石油收入增才考虑提高税务

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他表示，国际油价目前每桶维持在62美元，上星期则是介于52至54美元之间，若国家的石油收入增加，他才会考虑提高石油产品销售税。

阿邦佐哈里昨晚在砂盟推展礼后召开新闻发布会时表示，该联盟领袖也会向人民解释砂盟“9大支柱”，让人民更了解砂盟成立的宗旨及意义。

他强调，砂政府会继续在联邦内阁指导委员会中，提出砂拉越索回权益的立场，尤其是恢复砂拉越的平等地位。

砂盟成立拥底气争取砂权益

他重申，砂拉越当年与马来亚及沙巴共组马来西亚，三邦是属于平等伙伴地位，目前的联邦宪法应恢复这个地位。随著砂盟正式成立，意味砂政府拥有更大底气，索回砂拉越应有的权益。

他指出，砂盟在推展后会积极在基层宣扬该政治联盟的理念与斗争目标。

阿邦佐哈里较早时在推展礼上致词时宣布，砂盟“9大支柱”是维护宪法、尊重司法、捍卫砂拉越权益、建立更和谐及繁荣砂拉越、廉洁政治及爱国主义、强化砂拉越经济、宣扬团结与和平、激励新生代及传承文化及永续资源。