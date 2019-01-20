林冠英：与巫伊站在一起‧“马华出卖华教助纣为虐” 财政部长兼行动党秘书长林冠英说，巫统及伊斯兰党种族极端份子企图以独中拨款一事激起憎恨华社的情绪，而马华总会长拿督斯里魏家祥至今仍跟巫伊两党站在一起，还在金马仑国席补选为国阵拉票，这做法如同出卖华教及助纣为虐。

马来西亚华裔妇女转型基金汇报会联办单位代表接领纪念奖状后合照。左一是林振义，左十起是林家仪、槟州行政议员彭文宝、林冠英及马来西亚华裔妇女转型基金发起人丹斯里林顺平。（图：星洲日报）

（槟城‧北海20日讯）财政部长兼行动党秘书长林冠英说，巫统及伊斯兰党种族极端份子企图以独中拨款一事激起憎恨华社的情绪，而马华总会长拿督斯里魏家祥至今仍跟巫伊两党站在一起，还在金马仑国席补选为国阵拉票，这做法如同出卖华教及助纣为虐。

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他今日在马来西亚华裔妇女转型基金汇报会上致词时说，政府公平对待各源流学校，包括拨款给独中及宗教学校，但巫统及伊党却以拨款独中课题来煽动种族情绪。

他说，当他们（行动党）跟伊党合作时，就被马华猛攻，但现在马华换了领袖就好像换了脑袋，希盟做到国阵61年做不到的事（拨款独中），马华却选择以拨款独中来攻击政府的巫统及伊党站在一起。除非马华退出国阵，否则马华怎么说都摆脱不了出卖华教的立场。

他说，南非前总统曼德拉曾说，要摧毁一个国家，不必通过战争及经济行动，只要把教育搞垮，就能瓦解一个国家，若学生以作弊或通过买通教师方式毕业，那教育就毁于一旦。希盟政府在教育上实施公平政策，却被不负责任的反对党以教育玩弄种族情绪。

他说，无论教育、基金会或官联公司，都不应有政治人物干涉，否则会造成许多不便和问题，发生舞弊事件，1MDB丑闻就是最好的例子，因此政府推动改革，凡是有在市场上经营的官联公司，都拒绝委任政治人物担任主席或董事。这新制度不是所有人都能接受的，但长期下去就会看到真正的效果及减少贪污腐败。

林家仪：应给政府时间

马来西亚林氏总商会总会长拿督斯里林家仪说，2019年财政预算案宣布拨款给全国62所独中，是承认统考的前奏，人民应给政府时间，不能太过于仓促，政府的努力人民是会看到的。

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工委会主席林振义也在会上致词。