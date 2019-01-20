瓦达：联邦政府有责任保护‧原住民享平等法律权利 首相署部长瓦达姆迪强调，原住民享有平等的法律权利，因为他们的祖先是我国的第一批原居民。

（吉隆坡20日讯）首相署部长瓦达姆迪强调，原住民享有平等的法律权利，因为他们的祖先是我国的第一批原居民。

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他说，原住民社区的特殊地位得到了高庭的承认，并且符合联邦宪法第8（5）（c）条文。

“联邦政府有责任保护原住民，根据宪法第16号联邦清单第9附表，原住民的福利属于联邦政府的责任和权力，这有别于州政府。”

他于今日发表文告说，作为马来西亚半岛第一批居民的原住民享有的习俗权利（hak adat）继续存在，而且这权利是不能通过声称那是州有土地、创造保留土地、以土地属于州政府为由向第三方发放租或发放准证而被废除的。

“联邦宪法第8条文提及了权利平等，而根据第8（5）（c）副条文是有关马来半岛原住民（包括保留地）的保护、福利或发展、以及他们在公共服务领域相关职位上拥有合理保留额的相关规定。

习俗权利属不成文法律形式

他指出，习俗权利本身就是一种不成文的法律形式，而只因为习俗权利没有体现在州政府法律中而认为习俗没有权利，这是不合理的。

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“尽管没有体现出来，但并不意味着原住民习俗权利根本不存在。”

上周五，总检察署代表联邦政府入禀哥打峇鲁高庭，起诉吉兰丹州政府与私人公司等8造侵犯原住民习俗地，这是我国自独立以来，联邦政府首次为原住民所采取的诉讼行动。

瓦达姆迪强调，由希望联盟领导的联邦政府有责任保护原住民，并且为了执行原住民的习俗权利而采取符合联邦宪法精神的法律的改革。

他促请吉兰丹州政府重新检讨有关计划，确保不忽视原住民的权利。