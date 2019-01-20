蒙眼玩游戏脸贴脸·盛天俊陈子颖放闪抢尽锋头 八度空间2019年新春活动和同名贺岁专辑《诸事大吉颂Happy》造势活动第5站来到吉隆坡，Jordan盛天俊公开放闪，趁女友Emily陈子颖蒙眼玩游戏防不胜防，主动脸贴脸玩偷袭，抢足风头。

盛天俊公开放闪主动和陈子颖脸贴脸，作弄正蒙眼猜谜的女友，闪瞎众人。（图：星洲日报）

（吉隆坡20日讯）八度空间2019年新春活动和同名贺岁专辑《诸事大吉颂Happy》造势活动第5站来到吉隆坡，Jordan盛天俊公开放闪，趁女友Emily陈子颖蒙眼玩游戏防不胜防，主动脸贴脸玩偷袭，抢足风头。

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《诸事大吉颂Happy》造势活动第5站来到桂和广场（Quill City Mall），八度空间艺人及主持人包括小玉、Wind李诗斌、盛天俊、陈子颖、Lynn林绿以及朱浩仁，现场唱歌、派红包送大礼，掀起民众一起疯狂争抢，场面十分热闹。

在游戏环节，艺人与民众近距离玩游戏互动，其中蒙眼猜谜游戏，盛天俊为作弄女友，趁陈子颖蒙眼猜谜之际，主动脸贴脸，让全神贯注猜谜的陈子颖不疑有诈，伸手触摸“身旁物”才发现不对劲，当获悉竟是盛天俊在“捣蛋”，陈子颖当场脸红，娇羞拍打男友“别闹了！”小俩口公开放闪，引起台上台下起哄尖叫，抢尽锋头。