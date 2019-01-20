跳舞也受约束是司法界悲哀‧沙律师公会谴责批评者 沙巴律师公会以主办单位身份发表声明指出，周五晚上配合司法年会开幕礼而主办的晚宴，基本上是一个反映东马人热情好客的社交和谐场合。

（亚庇20日讯）沙巴律师公会谴责那些抨击总检察长汤米汤姆斯、联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊等人在沙巴及砂拉越司法年晚宴上跳舞的批评者。

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沙巴律师公会以主办单位身份发表声明指出，周五晚上配合司法年会开幕礼而主办的晚宴，基本上是一个反映东马人热情好客的社交和谐场合。

该公会会长苏观山表示，如果司法界成员因为这种无根据的批评，而在年度社交场合，如司法年会上跳个舞也受到约束，那将是司法界的悲哀。

遗憾闭门余兴节目遭扭曲

他对于这个“闭门”的法律界年度晚宴上的余兴节目遭人扭曲，感到遗憾。

“我们相信我们的社会是相对成熟的社会，明白视频中的这些人的专业身份与个人生活是分开的。”

汤米与马拉尊在2019年沙砂司法年会晚宴上与其他知名律师一起跳舞的视频于周五晚在网上流传，遭朝野政党领袖非议，指两人的行为玷污了司法机关公正性和诚信的形象。

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视频画面显示两人在主办方播放60年代摇滚乐曲《Let'sTwist Again》的氛围下跳舞。画面也拍到掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强、大马律师公会前主席拿督安美嘉以及人权律师茜蒂卡欣在台上共舞。

苏观山指出，沙砂司法年会在上午开幕后的当天晚上都会举办联谊性质的晚宴，历年来已经成为一项传统活动。

“该活动从2001年开始举办，是‘成熟法律界的标志’。”