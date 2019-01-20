东盟欧盟外长会议今召开‧马赴会将捍卫棕油 外交部说，大马将于周一在布鲁塞尔召开的第22次东盟-欧盟外长会议（AEMM）上，重申我国对关系到国家利益课题的立场，包括棕油课题。

（布城20日讯）外交部说，大马将于周一在布鲁塞尔召开的第22次东盟-欧盟外长会议（AEMM）上，重申我国对关系到国家利益课题的立场，包括棕油课题。

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外交部长拿督赛富丁将率代表团出席会议，外交部高级官员也将随行。在会议举行期间，赛富丁将与数个欧盟成员国的外长举行双边会谈，包括德国、匈牙利及荷兰。

赛富丁率代表团赴会

外交部今天发文告说，赛富丁将会晤欧盟外交和安全政策高级代表莫格里妮，讨论大马-欧盟双边事务，包括已影响大马棕油业的欧盟限制棕油政策。

文告说，在会议期间，大马将着重阐明我国采取的步骤，确保棕油业界符合本地及国际可持续性发展标准。

外交部指出，东盟欧盟外长会议将检视2018-2022东盟-欧盟行动蓝图的执行进度，并讨论东盟-欧盟对话关系的未来方向。

此外，外交部说，外长们也将在会议上讨论在安全、贸易、投资、交通、连接、教育、人权及可持续性发展等领域展开区域及国际合作的课题。

