刘华才：打击民众对司法信心‧大法官总检长共舞不妥 民政党主席拿督刘华才认为，首席大法官与总检察长同台跳舞是有欠周详思虑之举，因为这将影响大法官及总检察长的形象，并打击公众对司法的信心。

（吉隆坡20日讯）民政党主席拿督刘华才认为，首席大法官与总检察长同台跳舞是有欠周详思虑之举，因为这将影响大法官及总检察长的形象，并打击公众对司法的信心。

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他在文告中说，身为首席大法官丹斯里里察马拉尊与总检察长汤米汤姆斯应该对本身的社交活动更敏感，否则影响公众对他们的信心及法庭的公信力。

产生利益冲突不良印象

“一般上，法官都会避免与律师过从甚密，更何况此事涉及首席大法官及总检察长，2人更应该有所避忌，因为2人分别代表着裁决单位及检控单位，2人共舞将让人产生存有利益冲突的不良印象。”

他也提醒汤米汤姆斯，在后者受委为总检察长之初，已因为曾担任财政部长林冠英在“低价购洋楼案”

中的代表律师，而遭到正义维权律师（Concerned Lawyers for Justice）及青年专业人士（Young Professionals，YP）2个组织质疑存有利益冲突丶朋党主义和违法治精神之嫌。

“我要劝请汤米汤姆斯必须自重，以维护总检察署的形象及公信力。因为林财长的购屋案被成功撤销，己使他的形象及公信力受到一定的影响。”

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他强调，在新马来西亚时代，人民所要看到的是司法丶立法及执法机构是独立丶透明及廉洁的，这样才能确保大马成为首相敦马哈迪口中所说的真正的法治国家。