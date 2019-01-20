依斯迈：职位身分存利益冲突‧“3人同台跳舞引发遐想” “这3人不是普通人，他们的职位与身份是存在着利益冲突的，我们很难断定，会否有民众在看了这视频后有这样的想法，就是认为这3人是一个‘群体’，当案件带到法庭时，可能就可以被‘搞定’了也说不定？”

（金马仑20日讯）巫统副主席依斯迈沙比里表示，跳舞是正常的社交活动，这没有问题，但一个国家的首席大法官、总检察长及掌管法律事务的首相署部长在同一场合跳舞，则会让不知情者感到吃惊，甚至引发遐想！

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他说，试想一想，一名是拥有审判大权的首席大法官，一名是拥有最高检控权力的总检察长，还有一名是负责法律事务的部长，在一起跳舞的视频到处流传，而不知情况的人或普通百姓在看了这个视频后，会怎样想呢？”

“这3人不是普通人，他们的职位与身份是存在着利益冲突的，我们很难断定，会否有民众在看了这视频后有这样的想法，就是认为这3人是一个‘群体’，当案件带到法庭时，可能就可以被‘搞定’了也说不定？”

也是彭亨百乐国会议员的依斯迈沙比里说，难道他们3人连职业操守或职业道德都不懂或不敏感。

他今日到金马仑的碧兰璋为国阵候选人助选后，受记者询问及有关社交媒体上流传一则首席大法官丹斯里里察马兰尊、总检察长汤米汤姆斯及首相署部长刘伟强一起跳舞的视频课题时，这么表示。

恐破坏国家司法威信

他说，一些时候错误的假设或遐想会破坏国家的司法威信，甚至让一个政府倒台，因此这类事情应该要避免的。

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“司法是独立的，而司法人员包括法官皆是人，不是天使，难免都会受到私人关系影响，因此最佳的方法就是保持独立，避免或不要受到外来关系的影响。”

“我认为，为了维护司法精神，涉及这课题的首席大法官、总检察长及首相署部长，应该自愿辞职，以便向人民表达道歉的诚意。”