斥火箭领袖玩弄种族课题‧砂首长政治祕书报警 砂首长政治秘书亚历山大阿欣今日在13名首长政治秘书陪同下，前往新邦迪卡一站式报案中心，针对行动党砂州委会成员约翰布莱恩在脸书转载涉嫌玩弄种族课题的贴文作出报案。

（古晋20日讯）砂首长政治秘书亚历山大阿欣今日在13名首长政治秘书陪同下，前往新邦迪卡一站式报案中心，针对行动党砂州委会成员约翰布莱恩在脸书转载涉嫌玩弄种族课题的贴文作出报案。

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14名首长政治秘书担忧，若大家对约翰布莱恩的贴文置之不理，恐怕造成砂拉越民族分裂及影响种族和谐。

发言人亚历山大表示，也是民都鲁海港局主席的约翰布莱恩，本月14日透过其个人脸书转载一则贴文，列出多达22项对砂拉越政府作出的不实指控，包括土保党领袖剥夺原住民土地并转让给朋党公司、捍卫土地的地主被视为犯罪者，反之入侵者被警方及当权者庇护、原住民被边缘化及遭打压等。

对此，亚历山大严厉抨击约翰布莱恩转载贴文的举动，并认为其内容已严重影响砂拉越民族之间的和谐，若没有采取进一步行动，或引起种族分裂。

他说，约翰布莱恩此举是散播种族仇恨，他们作为政治秘书，绝对不允许此类仇恨情绪在砂拉越蔓延。因此，他希望报案后，警方可尽快介入调查，以免事件演变更严重地步。