男女明星网络热度排行榜·迪丽热巴力挫范冰冰 中国2018腾讯娱乐白皮书日前发布男女明星网络热度排行榜，以往在各大排行榜总是名列前茅的范冰冰，疑似受到逃税风波影响，仅拿下第9位，差点就落到10名之外。

2018年女明星网络热度排行，迪丽热巴击败范冰冰、杨幂风光夺冠。（图：微博）

（中国20日讯）中国2018腾讯娱乐白皮书日前发布男女明星网络热度排行榜，以往在各大排行榜总是名列前茅的范冰冰，疑似受到逃税风波影响，仅拿下第9位，差点就落到10名之外。有“新疆最美”之称的人气女星迪丽热巴风光夺冠，而她的老板杨幂不受婚变影响，则居第2名，之后依序为赵丽颖、吴宣仪、杨超越、孟美岐、杨紫、宋茜、范冰冰、郑爽。而男明星榜可说是小鲜肉的天下，1至10名分别为蔡徐坤、易烊千玺、朱一龙、王俊凯、王源、朱正廷、鹿晗、陈立农、吴亦凡、张艺兴。

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范冰冰仅拿下第9名。

一句“姐挺好”惹粉丝泪奔

范冰冰造型师好友张帅19日在微博转发范丞丞在《即刻电音》的表演片段，透露自己和范冰冰说“这孩子怎变化这么大，看的我一身鸡皮疙瘩”，结果“他姐说：别夸他，还会更好的，我回他姐：真严”。粉丝看后纷纷留言表示“想姐姐了”，有者表示自己都哭了，直呼“我们等她”，张帅回说“姐挺好”，也安慰粉丝“姐刚看到大家留言了，也想大家”，曝光范冰冰现况很好，引发粉丝泪奔。