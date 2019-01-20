刘伟强：主办方邀来宾上台‧“没必要非议共舞” 同样出现跳舞视频画面上的他说，他和其他来宾当天只跳了一支舞就下台就席，而当晚还有法律界成员呈献表演、传统舞蹈表演等。

（吉隆坡20日讯）掌管法律事务的首相署部长拿督刘伟强认为，非议有关总检察长汤米汤姆斯、联邦法院首席大法官丹斯里里察马拉尊等人共舞，是根本没有必要的。

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同样出现跳舞视频画面上的他说，他和其他来宾当天只跳了一支舞就下台就席，而当晚还有法律界成员呈献表演、传统舞蹈表演等。

“当天晚上，主办方在出乎我意料之外下，宣布当天是我的生日，在场的每一个人祝我生日快乐。

“过后主办方接着邀请来宾上台，跳了一支舞，就是恰比却克（Chubby Checker）的《Let's Twist Again》。”

他说，这项在亚庇一家酒店举办的活动，邀请所有的资深法官及司法相关人士，以纪念司法年的开启。

哈尼巴：跳舞无损司法专员形象

另一方面，首相署副部长哈尼巴认为，总检察长和大法官在一场我国司法界年度晚宴上，与来宾一起共舞并无不妥。

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他说，虽然他从来没有参加过类似活动，不过他并不认为总检长、大法官与来宾共舞，会损害国家司法专员的形象。

“不过，人民有批评的自由，这就是新马来西亚的民主与自由。”

他说，大马法律界有不少看起来很英式传统的“行规”，例如见习律师要在内庭被授予出庭律师资格（call to the Bar）。

他说，在司法年宴上跳舞其实只是他们的传统之一，不过，存有刻板印象者可能对这种西式文化看不过眼，认为司法专员跳舞不正经。