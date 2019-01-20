马诺佳兰：谁可做事带来发展‧“金马仑选民应大局为重” 他自认若中选，他有很好的地位（Kedudukan）去协助发展当地及解决人民面对的问题，因为他有希盟联邦政府作为后盾。

马诺佳兰（左）在妻子丹娜力茱米（中）及助选员的陪同下，对中文媒體侃侃而谈。

（金马仑20日讯）希盟金马仑国席补选候选人马诺佳兰敦促金马仑选民以大局为重，投票前应细想谁才可以为当地带来发展，谁又可帮到他们解决问题。

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他自认若中选，他有很好的地位（Kedudukan）去协助发展当地及解决人民面对的问题，因为他有希盟联邦政府作为后盾。

他今日接受中文媒体联访时说，他尊重所有的竞选对手，不管是国阵或是独立人士，他们有各自的议题要带出，然而金马仑要有永续发展，须看谁能够做得到位。

农民土地问题悬而未决

他说，丹那拉打选区人民主要是面对土地问题，国阵已执政60年，农民面对的土地问题仍悬而未决，即使这次国阵候选人中选，相信也不会有何改变，反观，现在联邦政府是希盟，若他中选，他可以推动改变。

“人们普遍误解，以为土地事宜100%属州政府权限，我承认有关地契和临时地契的批准权在州政府，但土地事宜还须服膺于联邦级的国家土地理事会决策，而这需要一个有法律知识的人去处理，而我是律师。”

州政府负债累累如何发展

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金马仑他说，彭亨州政府已负债累累，欠下联邦政府31亿令吉，而且财政也是赤字，又如何去发展金马仑？

他强调，游子选票对希盟非常重要，呼吁当地华裔选民请他们在外的亲朋戚友回乡投票。

“金马仑选区的游子票有3000多张，对我们非常重要，因为509大选才输了500多张票。尽管不确定他们是否投票给我，但我们还是鼓励他们回来，并希望他们投票给希盟。”

他说，他们相信大选时投给伊斯兰党的3000多票，这次补选估计一半会流向国阵巫统，这加剧了他们的挑战。

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询及有年轻华裔选民在WhatsApp群组号召将票投给独立人士黄承毅，他表示，黄承毅只为丹那拉打州选区的华社所认识，日莱州选区的人民根本不认识他，他又能够做甚么？

“再者，要考虑的是，他（黄承毅）本身也是农人，他代表农民向州政府争取时会否存在利益上的冲突？”

不认同人们憎恨希盟说法

询及人们不满希盟在执政后在许多政策上U转，又无法兑现许多竞选宣言，以致憎恨希盟，进而将票投给独立人士，他表示不认同人们憎恨希盟的说法，只能说人民对希盟寄予很高的期望，不管怎样，事实上希盟已根据事情优先顺序做事，希望人民给希盟政府合理的时间。

“了解金马仑各社群问题”

马诺佳兰强调，他虽然是律师，但他充份了解金马仑各社群及农民面对的问题。

“我已在金马仑走动多年，当地也有很多人和农民找我谘询法律问题，所以我了解他们的问题。当然有些问题还需进一步与利益相关者作深了了解，有关像土地的问题，非一朝一夕就能解决，但我承诺会协助他们。”

他说，日莱选区和丹那拉打选区的问题截然不同，前者面对没有工业、就业机会少、学童上学没交通、退休军人福利不获照顾问题，当地有许多退休人士，他们也需要获得协助，当地也面对河流污染、非法伐木问题。

他说，至于原住民，他们主要关注习俗地问题，他们也要求为他们制造工作机会和创造农基工业；后者的问题主要是土地、交通、房屋和与县议会有关的切身民生问题，如泊车收费。

“不管是甚么问题，我承诺会逐一去解决。”

有信心获巫裔原住民支持

马诺佳兰说，这次补选他进去日莱区竞选，包括沿户拜票，获得马来人和原住民的友善接待，他有信心这些友善反应最终能化成投给他的选票。

他说，他自2013年大选起就持续往原住民区跑，在目前最后竞选阶段，与对手的比拼越来越剧烈，他们团队会更加卖力，去接触更多选民，尤其联系不易的内陆地区选民。

“我们也不会忽视非马来人选民，会继续去见他们，作为候选人，我不能忽略任何一方。”